Lulù Selassiè parla dopo la condanna: “Ho toccato il fondo. Lotterò”

Lulù Selassiè sta vivendo sicuramente uno dei momenti più drammatici di tutta la sua vita. Infatti oggi proprio è stata confermata la condanna di un anno e otto mesi nei confronti della principessa che, qualche anno fa, ha partecipato al Grande Fratello sperando di cambiare la sua vita. Qui il suo cammino ha incrociato quello di Manuel Bortuzzo, con cui è nato un amore a dir poco folle. E secondo il verdetto, questa follia sarebbe sfociata in un vero e proprio stalking che li ha portati in un’aula di tribunale. Dopo il verdetto, Lulù ha deciso di rompere il silenzio su Instagram: “Per troppo tempo ho scelto il silenzio, ho protetto con discrezione il dolore” ha dichiarato nelle sue storie. “Una relazione durata 3 anni e poi tradita dalla persona che amavo. Nella fiducia, nella privacy, nella comunicazione e nelle promesse“.

Poi ha continuato dicendo di aver sopportato per amore tante cose che sono state dette sul suo conto e da cui solo oggi ha capito di doversi difendere, soprattutto perché sarebbero state costruite delle menzogne per danneggiarla.

Tranquilla fenice, per te c’è un futuro radioso, per altri solo solitudine! La migliore risposta è quella di rimetterti in piedi e BRILLARE più che mai, tanto da far evaporare i vampiri che hanno osato avvicinarsi a te.#jessyselassie #fairylu pic.twitter.com/46ERB6gCJ6 — Nessuno (@danilgib) April 3, 2025

Lulù Selassie: “Non mi fermerò e continuerò a lottare”

Lulù e Manuel si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e avevano fatto sognare tantissime persone con il loro amore, poi poche settimane dopo essere usciti dal reality, avevano annunciato la fine della loro storia. Per tutto questo tempo si è vociferato che la loro relazione invece stava andando avanti, ma non sono mancate anche i chiacchiericci riguardo proprio questa situazione che è stata svelata oggi. Lulù questo lo sa mol to bene e, per questo motivo, ha dichiarato di aver scelto di stare in silenzio per tre lunghi anni.

Un amore nato come un sogno e finito in tribunale, ma Lulù confida che un verdetto non determinerà per sempre la sua posizione in merito a questa storia. “Ho vissuto giorni di tristezza, il senso di esaurimento mi lasciava inerme, continuerò a lottare non per rabbia, non per vendetta, ma perché la verità merita di essere raccontata” ha concluso poi ringraziando tutti quelli che l’hanno sostenuta in questi anni che per lei sono stati così complicati e difficili da gestire.