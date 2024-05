Caso Biagiarelli-Clerici, Lucarelli affonda: “Cacciato e dimenticato”

Ieri, mercoledì 22 maggio, Selvaggia Lucarelli è stata protagonista di una diretta Instagram insieme a Davide Maggio, per promuovere il suo libro, “Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez“. Un’opera che sta ottenendo un successo straordinario, scalando i primi posti delle classifiche dei libri più venduti in Italia. Durante la conversazione, i due hanno approfondito il fenomeno dei Ferragnez, speculando sulle prospettive future per quanto riguarda le rispettive carriere dell’ex coppia.

Ma, Selvaggia Lucarelli e Davide Maggio non si sono limitati a parlare di Chiara Ferragni e Fedez. A un certo punto, Maggio ha affrontato il delicato argomento della triste vicenda di Giovanna Pedretti, che ha coinvolto recentemente la Lucarelli e il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Alcuni mesi fa, la ristoratrice di Lodi era diventata nota sui social per aver risposto ad una recensione omofoba e abilista sul suo ristorante. Tuttavia, Biagiarelli aveva espresso dubbi sulla veridicità di quella recensione, arrivando a contattare la ristoratrice. Il giorno seguente, la signora Pedretti è stata trovata senza vita, scatenando un’ondata di critiche verso Lorenzo e Selvaggia.

A seguito di questa vicenda, lo chef aveva fatto sapere tramite un video che non sarebbe più tornato a È sempre Mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici di cui è stato una presenza fissa per circa quattro anni. La scelta sembrava essere stata presa direttamente da Biagiarelli stesso, che, sopraffatto dallo scandalo legato alla ristoratrice, avrebbe optato per un periodo di lontananza dalla televisione. Le cose, però, sarebbero andate diversamente.

Selvaggia Lucarelli: “La verità sull’addio di Lorenzo a È sempre Mezzogiorno”

In diretta, la Lucarelli ha precisato che, in realtà, Lorenzo sarebbe stato escluso dal programma. Dopo avergli chiesto di prendersi qualche giorno di pausa, lo chef non è stato più richiamato in trasmissione, palesando così la direzione presa dall’azienda. Per la giornalista, però, la delusione maggiore non è stata tanto per l’allontanamento in sé, quanto per il modo in cui sarebbe stato gestito il tutto:

Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto. Dopo quattro anni in cui tu sei una presenza fissa in quel programma, secondo me bastava dire “Lorenzo non tornerà più perché ha preso un’altra strada. Ciao e grazie perché sei stato con noi quattro anni”. Solo questo. Nessuno gli ha mai più chiesto di tornare, c’è anche un sostituto. Anche lì, uno deve leggerlo sui giornali che è stato trovato un sostituto?

E ancora:

Non è l’essere mandato via, che fa parte delle cose della vita. Anzi, forse anche per Lorenzo questo sarebbe stato l’ultimo anno a prescindere, ha altre cose. Quindi, non so neanche se sarebbe rimasto… però inghiottito così nell’oblio, come se non fosse mai esistito, mi è dispiaciuto. Detto questo, basta, alla fine le cose veramente gravi sono altre.

“Se non sbaglio, la signora, la conduttrice, fino a qualche giorno prima, parlava della grande famiglia del programma. Ora, per quanto mi riguarda, nelle famiglie c’è un rispetto, c’è un affetto che a me non è sembrato di vedere”, ha poi aggiunto Davide Maggio, facendo riferimento ad Antonella Clerici. Al che, la Lucarelli ha sviato l’argomento, non volendo accusare direttamente la Clerici: “Magari è stata una decisione che è arrivata dai piani alti. A me non importa nulla, e neanche per Lorenzo. Chi ha preso la decisione non importa”.