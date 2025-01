Casella, intervista ‘sui generis’ finisce con caduta: Mara spiazzata

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, Mara Venier ha ospitato Paolo Fox per le predizioni amorose per il 2025 per ogni segno zodiacale. Ospiti in studio c’erano anche diverse coppie, tra cui quella composta da Giucas Casella e la sua compagna Valeria. L’intervista all’illusionista è stata parecchio ‘sui generis’ ed è culminata con una sua caduta che ha spiazzato sia la conduttrice che gli altri ospiti, corsi immediatamente in suo soccorso.

Oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 la prima puntata di Domenica In dopo la pausa dovuta alle feste natalizie. Così come nell’ultima puntata del 2024, Mara Venier ha ospitato in studio l’astrologo Paolo Fox per parlare di quello che il 2025 riserverà ai segni zodiacali a livello amoroso. Nello specifico ha parlato di diverse coppie lì presenti, tra cui anche quella composta da Giucas Casella e la sua compagna Valeria. L’intervista ai due è stata un po’ ‘sui generis’ e ricca di siparietti divertenti. Come fatto anche con le altre coppie, la conduttrice ha domandato ai due come si fossero conosciuti e quando fosse scattata tra loro la scintilla.

L’illusionista ha risposto in modo vago, deviando il discorso su altro e costringendo Venier a ripetere il quesito più volte formulandolo in maniera diversa e a chiedergli se ci sentisse bene. Addirittura, ad una certa, è intervenuto Giovanni Terzi che ha cercato di suggerire a Giucas che cosa dire a riguardo. Casella, tuttavia, gli ha chiesto perché gli stesse dicendo cose che già sapeva smascherando il suo tentativo. Quando poi Valeria ha raccontato lei come si fossero incontrati, lui ha affermato di non ricordare e ha anche zittito la compagna perché parlava troppo. Ha poi aggiunto che Doletti gliel’avesse presentata per ‘curarla’ in quanto gli rompeva sempre le scatole!

Nel corso dell’intervista alla coppia c’è stata anche una caduta di Giucas Casella che ha preoccupato sia Mara che gli altri ospiti in studio. Improvvisamente, difatti, si è rovesciata la sedia dov’era seduto l’illusionista. Giovanni Terzi si è immediatamente alzato per correre in suo soccorso, sorreggendo Giucas ed aiutandolo a rimettersi seduto. Fortunatamente Casella non si è fatto nulla e l’intervista ha ripreso normalmente.