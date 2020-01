Casa Grande Fratello Vip 2020: quanti mq sono e le stanze segrete

Grande Fratello Vip 2020, tutte le curiosità sulla Casa: come è fatta e quanto è grande

Si riaprono le porte della Casa del Grande Fratello Vip, anzi la porta, quella rossa che i concorrenti dovranno varcare per entrare e per uscire. E mentre i protagonisti si godono gli agi della casa, seppure questo comporti routine e molto tempo libero per pensare, tra gli spettatori c’è chi sogna di avere una casa proprio come quella del Grande Fratello. Un po’ troppo grande per alcuni forse, ma di sicuro da sogno. Chi ci ha vissuto nel corso delle tante edizioni del reality show ne ha un ricordo molto bello, chi invece la guarda da casa si pone principalmente una domanda: di quanti mq è la Casa del Grande Fratello Vip 2020? Per avere un’idea della sua grandezza di vi diamo qualche numero utile.

Quanto è grande la Casa del Grande Fratello Vip 2020? I mq e la suddivisione

Insomma, quanto è grande la Casa del Gf Vip? Lo spazio di Cinecittà su cui sorge è grande 1650 mq, che vengono suddivisi in aree sceniche, tecniche e anche segrete, almeno fino a quando gli autori vorranno tenerle segrete. La Casa invece misura 825 mq, con arredamento coloratissimo e di sicuro ben illuminata, visto che serve una buona illuminazione per avere immagini di qualità. Ci sono come sempre le camere da letto, il bagno con l’area beauty, la spaziosa cucina e l’enorme soggiorno. Poi c’è il giardino, dove quest’anno è stata posizionata la sauna (togliendola quindi dal soggiorno) e infine la piscina. Non potrebbe mai mancare il Confessionale nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, il punto centrale di tutto il gioco. Non è tutto, perché torna il Tugurio al Grande Fratello in questa quarta edizione Vip!

Casa del Gf Vip 4, le stanze segrete della nuova edizione: c’è la camera anni Ottanta

Per quanto riguarda le stanze segrete della Casa, al momento si sa ben poco: verranno rivelate di puntata in puntata, ma sappiamo che c’è una camera anni Ottanta. Non dovrebbe mancare la stanza delle sorprese, accanto al Confessionale, mentre vicino alla porta rossa dovrebbero esserci altre due stanze segrete: quella degli schermi e quella in cui c’è il tavolo in cui i concorrenti solitamente fanno le nomination palesi con le carte. Nulla vieta, comunque, che Signorini abbia deciso di stravolgere tutto nella sua prima edizione da conduttore! Vi terremo aggiornati, nel caso, intanto vi invitiamo a consultare tutti gli appuntamenti in tv per seguire il Gf Vip 4.