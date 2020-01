Dove come quando vedere il Grande Fratello Vip 2020: tutti gli appuntamenti

Grande Fratello Vip 2020 in tv: tutti gli appuntamenti per seguire la quarta edizione del reality show

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip 2020? Gli appuntamenti, come sempre, non mancano di certo: seguire il Gf Vip non sarà difficile! Con la speranza che i concorrenti regalino divertimento e riescano ad animare la Casa, gli spettatori che si appassioneranno alla quarta edizione del Gf Vip avranno più momenti durante la giornata per rimanere aggiornati sulla Casa più spiata d’Italia. Daytime, dirette e puntate: il Grande Fratello Vip 2020 vi terrà compagnia per tutto il giorno. Ai fan farà senz’altro piacere sapere che, a differenza della versione classica del Grande Fratello, almeno delle ultime due edizioni di Barbara d’Urso, la diretta del Gf Vip 4 non si interromperà alle due di notte.

Tutti gli appuntamenti in tv del Gf Vip 4: dove e quando vedere daytime e dirette

Torna infatti l’immancabile diretta su Mediaset Extra del Gf Vip 2020, che inizia alle nove di mattina e termina alle sei del mattino seguente. L’unica pausa è quindi dalle sei alle nove di mattina, quando i concorrenti dormono, per cui il pubblico non perderà nulla di ciò che succede della Casa. A mezzanotte e mezza, tutti i giorni, ci sarà anche una seconda regia a disposizione con la diretta su La5. Ma sullo stesso canale ci saranno altre dirette durante il giorno: alle 14 e alle 19,30 dal lunedì al venerdì, alle 14 e alle 19 il sabato e la domenica. Per quanto riguarda il daytime del Gf Vip 2020 gli appuntamenti sono: dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16.05 circa e su Italia 1 alle 18.

Gf Vip 2020, come e dove seguire la diretta 24 ore su 24

Oltre che su Mediaset Extra e su La5, la diretta del Grande Fratello Vip 2020 è disponibile anche sul sito ufficiale e sull’app Mediaset Play. Qui potrete vedere cosa succede nella Casa a ogni ora del giorno e della notte, anche mentre i concorrenti dormono, senza interruzione. E naturalmente ci saranno le puntate settimanali con Alfonso Signorini, con nomination eliminazioni e sorprese!