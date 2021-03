Casa di Carta, Nimri aggredisce giornalisti: il video delle botte poi le scuse

L’attrice Najwa Nimri ha perso letteralmente le staffe – e il senno. La protagonista de La Casa di Carta e di Vis a Vis (entrambe le serie fanno parte del catalogo di Netflix e hanno ottenuto molto successo) è stata intercettata da una troupe di giornalisti alla stazione di Madrid, mentre stava facendo ritorno a casa dopo aver partecipato al Premio Goya (cerimonia cinematografica spagnola paragonabile agli Oscar americani o ai David di Donatello italiani).

Qui si è scatenato un inaspettato parapiglia, innescato dalla stessa Najwa Nimri che ha aggredito i giornalisti. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere e in queste ore è diventato virale sul web. L’attrice poche ore prima dell’aggressione era finita nel calderone mediatico per aver usato una mascherina di solo tulle durante la premiazione al Premio Goya.

I giornalisti che hanno subito l’attacco della star volevano fare qualche domanda proprio sulla cerimonia cinematografica spagnola. Mai avrebbero pensato a una simile reazione dell’interprete che, non appena il caso ha cominciato a fare parecchio rumore, si è affrettata a chiedere scusa.

E pensare che tutto era cominciato in un clima apparentemente disteso. Najwa che usciva dalla stazione e i giornalisti che le chiedevano come il gala del Premio Goya fosse stato rispetto agli anni precedenti. “Dici sul serio?”, la replica della Nimri, che ha poi sgranchito le braccia fingendo di dare un calcio alla troupe. Fin qui però l’atmosfera è parsa goliardica; è precipitata subito dopo.

L’attrice ha intimato di spegnere le telecamere. I giornalisti le hanno domandato perché di una simile richiesta, scatenando la rabbia della star che ha schiaffeggiato una telecamera, mimando poi di sferrare un pugno a una giornalista e non smettendo di chiedere, anche in modo colorito, di fermare il filmato: “Spegni quella c…o di videocamera”.

“Il mio comportamento davanti alle telecamere l’altro giorno è stato deplorevole. Chiedo perdono, non ho scuse”, il tweet della protagonista della Casa di Carta a mente fredda. Sull’episodio hanno detto la loro anche molti fan. Alcuni hanno difeso l’attrice, sostenendo che sia stata provocata dalla troupe e dai giornalisti. In mezzo a tutto il can can mediatico venutosi a creare ci ha pensato la stessa Najwa a metterci una pezza. Scuse dovute e scandalo mandato in archivio. Si spera!