Cartoni Disney, dove e quando in tv: programmazione per Natale 2020

Che Natale sarebbe senza i cartoni animati Disney? Per il 2020 la Rai (ma anche Mediaset) offre una ricca programmazione delle fiabe di Walt Disney. Da Cenerentola a Biancaneve, passando per La Bella e la Bestia e Alla ricerca di Nemo, sono tanti gli appuntamenti televisivi per rivivere i classici Disney amati da grandi e piccini. Un’occasione per far divertire e rilassare i bambini in questo periodo così magico ma pure un momento emozionante per gli adulti che possono ammirare le nuove storie create dai produttori americani o rammentare vecchi ricordi d’infanzia.

Di seguito una lista dettagliata di canali, date e orari per non perdersi neppure un cartone animato Disney sul piccolo schermo. N.B. Alla lista sono stati aggiunti anche live action della Disney come La Bella e la Bestia e Cenerentola e alcuni classici non Disney, ma allo stesso tempo intramontabili, come Balto.

Mercoledì 23 dicembre

Rai Due, ore 21.20 – Alla ricerca di Nemo

Giovedì 24 dicembre

Italia Uno, ore 14.30 – Balto

Rai Due, ore 21.20 – Alla ricerca di Dory

Venerdì 25 dicembre

Italia Uno, ore 8.45 – Balto 2, il mistero del lupo

Italia Uno, ore 10.25 – Balto, sulle ali dell’avventura

Rai Uno, ore 21.5 – Gli eroi del Natale

Sabato 26 dicembre

Rai Tre, ore 20.30 – Ballerina

Domenica 27 dicembre

Rai Uno, ore 21.25 – Cenerentola (live action)

Lunedì 28 dicembre

Rai Uno, ore 21.25 – La bella e la bestia (live action)

Martedì 29 dicembre

Rai Uno, ore 21.25 – Biancaneve (live action)

Giovedì 31 dicembre

Rai Due, ore 23 – Hotel Transylvania

Venerdì 1 gennaio

Italia Uno, ore 14.05 – Spirit, cavallo selvaggio

Quanto costa l’abbonamento a Disney +

Dallo scorso marzo è possibile anche in Italia abbonarsi a Disney +, la piattaforma streaming della Disney. Il costo mensile è di 6.99 euro mentre l’abbonamento annuale è di 69.99. È possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Il catalogo Disney + comprende serie TV originali, 500 film (tra cui un centinaio tra le più recenti produzioni Disney), tutte le stagioni de I Simpson, oltre 250 ore di contenuti targati National Geographic, 5 mila episodi tratti da Disney Channel e tanto altro.

Non mancano tutti i lungometraggi e corti Pixar e produzioni dedicate all’universo di Star Wars. Tra le serie originali: la serie di High School Musical, il remake di Lilli & il Vagabondo, The Mandalorian, The World According To Jeff Goldblum, Diary of A Future President, The Imagineering Story.

Ogni utente può condividere il proprio login Disney Plus su quattro diversi dispositivi contemporaneamente. Il servizio permette a tutti gli abbonati di effettuare il download utile per quando non si ha a disposizione una connessione o semplicemente non si vogliono sprecare preziosissimi giga. I contenuti di Disney+ sono fruibili in 4K e hanno supporto Dolby Vision e Dolby Atmos.