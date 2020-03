Disney + arriva in Italia: uscita, catalogo, serie tv, costo

Che cos’è Disney plus, il nuovo servizio streaming: quanto costa, film e serie tv in catalogo, quando esce in Italia

Arriva finalmente anche in Italia Disney + (o Disney Plus, che dir si voglia). Non si tratta di nient’altro che del servizio streaming della nota casa di produzione, pronta a combattere con i big del mercato quali Netflix e Amazon Prime. Dopo il debutto negli Stati Uniti, Disney Plus uscirà in Italia il prossimo 24 marzo. In seguito a quella data sarà possibile vedere su tv, tablet e computer cartoni animati, film e serie tv targati Disney. Ovviamente ad un prezzo: 6.99 al mese. È possibile effettuare un abbonamento mensile al costo di 69.99 ma si può approfittare di un’offerta pre-order. Se la registrazione viene effettuata entro il 23 marzo il costo annuale è di 59.99. Va segnalato che è possibile cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Cosa vedere su Disney +: il catalogo completo del nuovo servizio streaming

Il catalogo Disney + comprende serie TV originali, 500 film (tra cui un centinaio tra le più recenti produzioni Disney), tutte le stagioni de I Simpson, oltre 250 ore di contenuti targati National Geographic, 5 mila episodi tratti da Disney Channel e tanto altro. Non mancheranno tutti i lungometraggi e corti Pixar e produzioni dedicate all’universo di Star Wars. Tra le serie originali: la serie di High School Musical, il remake di Lilli & il Vagabondo, The Mandalorian, The World According To Jeff Goldblum, Diary of A Future President, The Imagineering Story.

Disney + dispositivi contemporaneamente: come funziona

Ogni utente potrà condividere il proprio login Disney Plus su quattro diversi dispositivi contemporaneamente. Il servizio permetterà a tutti gli abbonati di effettuare il download utile per quando non si ha a disposizione una connessione o semplicemente non si vogliono sprecare preziosissimi giga. I contenuti di Disney+ saranno fruibili in 4K e avranno supporto Dolby Vision e Dolby Atmos.