Cartabianca e Chi l’ha visto? in onda fino a fine luglio: tutte le novità

Chi l’ha visto? e Cartabianca programmazione: durata record per Federica Sciarelli e Bianca Berlinguer

Viene direttamente da Davide Maggio l’indiscrezione secondo la quale i due programmi di Federica Sciarelli e Bianca Berlinguer, Chi l’ha visto? e Cartabianca, sarebbero stati allungati fino alla fine di luglio. Al momento non abbiamo la conferma ufficiale sui due programmi della prima serata di Rai Tre ma considerando l’attendibilità del blog di Davide Maggio dubitiamo che seguirà una smentita a quanto stiamo per dirvi. Anche perché il Coronavirus ha rivoluzionato i palinsesti Rai (e non solo), ed è quasi scontato aspettarsi cambiamenti a cui non avevamo mai assistito.

Sciarelli e Berlinguer da record: quando chiuderanno Cartabianca e Chi l’ha visto?

Si tratta dunque di una durata record per la Sciarelli e per la Berlinguer che – ricordiamolo – quest’anno sono andate in onda sempre: la seconda anche durante l’emergenza Covid-19, la prima dall’11 settembre con lo stop forzato di due settimane dal 18 marzo dopo che aveva ospitato in studio il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, risultato poi positivo al virus. La programmazione dovrebbe essere la seguente: Cartabianca dovrebbe essere trasmesso fino al 21 luglio mentre Chi l’ha visto fino al 29.

Gli altri programmi di Rai Tre e le messe in onda

Ricordiamo che su Rai Tre continueranno ad andare in onda fino a luglio anche i programmi della mattina Mi manda Rai Tre e Tutta Salute che termineranno il 24; Agorà invece terminerà il 26 giugno. Riguardo al pomeriggio segnaliamo infine che Geo si prenderà una pausa a partire dal 12 giugno. La fiducia riposta nella Sciarelli e nella Berlinguer dimostra quanto le due e i rispettivi programmi siano considerati preziosi per l’azienda.