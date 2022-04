Cartabianca: Anastasia Kuzmina pietrificata (video), poi il crollo e la lezione

Innanzi all’orrore, a volte, non c’è nemmeno la forza di versare lacrime, di spiegare, di reagire. C’è soltanto la pietrificazione in cui l’unica parola che batte in testa è “perché?”. Anastasia Kuzmina, giovane danzatrice nata a Kiev il 21 marzo del 1992 e nota al pubblico televisivo per essere un volto noto di Ballando con le Stelle (fa parte del corpo di ballo professionista della trasmissione di Milly Carlucci), è stata ospite il 5 aprile a #Cartabianca, il talk di Rai Tre timonato da Bianca Berlinguer. A un certo punto, quando le è stato chiesto di commentare le immagini terrificanti del massacro dei civili di Bucha, è rimasta pietrificata e in silenzio, salvo poi riuscire a rispondere e a provare a descrivere l’orrore.

“Anastasia, è molto doloroso, troppo doloroso vedere queste immagini”, ha sottolineato la Berlinguer. Ha fatto seguito un lungo silenzio della Kuzmina, che è rimasta pietrificata. “Non ce la fai a parlare?”, ha commentato con tatto la conduttrice. E invece la giovane danzatrice è poi riuscita a prendere parola e a dare una lezione di umanità:

“C’è chi non vuole vedere le immagini di Bucha e fa finta che non stia succedendo. Ma davanti a queste immagini non c’è più bisogno di parlare, nbon c’è più bisogno di dire chi ha ragione e chi ha torto, chi deve vincere e chi no. C’è solo bisogno di un immediato cessate il fuoco, c’è bisogno che (i russi, ndr) se ne vadano. C’è bisogno di una pausa almeno, non sono scema, so che ora il conflitto non può risolversi ora, ci vorranno anni. Ma c’è bisogno di fermarsi, non è possibile che stia accadendo questo. Non è possibile”.

Alla fine del discorso la ballerina non ha trattenuto il pianto, crollando.

Chi è Anastasia Kuzmina, la giovane danzatrice di Ballando con le Stelle

Anastasia Kuzmina è nata in Ucraina, nella capitale, a Kiev, il 21 marzo del 1992 sotto il segno zodiacale dell’ariete. Fin da piccina ha mostrato una forte passione per la danza, sognando di diventare una ballerina professionista. Trascorsa la sua infanzia a Kiev, si è successivamente trasferita insieme alla sua famiglia in Italia, più precisamente a Bologna dove ha iniziato a frequentare diversi corsi di danza per imparare svariate tecniche di ballo. Dopo tanto duro lavoro è riuscita a concretizzare il suo desiderio, diventando una danzatrice affermata.

La popolarità in tv è giunta grazie al suo arruolamento a Ballando con le Stelle. Nel corso dell’ultima edizione ha partecipato al programma in coppia con Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri. Alla fine del percorso, si sono piazzati al quinto posto, a pari merito con Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.