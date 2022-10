Cartabianca, Albano legge le sue bollette dell’elettricità: le cifre folli

Siparietto inaspettato questa sera a Cartabianca, dove Albano Carrisi è stato ospite per parlare, tra le altre cose, dell’attuale situazione politica internazionale e dei rapporti fra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi.

L’artista pugliese (non è certo un segreto) ha dichiarato in più di un’occasione di essere amico dell’attuale presidente della Federazione Russa, il personaggio politico in assoluto più controverso a livello internazionale dopo la vergognosa invasione dell’Ucraina avvenuta lo scorso febbraio (che avrebbe scatenato una guerra che si protrae ancora oggi). Ma Albano non ha soltanto un rapporto speciale con Putin (sul quale però, per fortuna, sembra che si stia ricredendo) ma anche con la stessa Russia, dove l’artista è amatissimo fin dagli anni ’80.

Al di là delle considerazioni politiche (che hanno preso in causa Silvio Berlusconi, il cui rapporto con Putin è più “delicato” che mai) Albano era presente in trasmissione anche per discutere con Bianca Berlinguer dell’attuale situazione in cui versano milioni di italiani. A partire dallo scoppio della guerra in Ucraina, infatti, i prezzi di luce e gas sono aumentati in maniera spaventosa, mettendo in serio pericolo le finanze dei meno abbienti.

Negli ultimi mesi in modo particolare, le bollette sono schizzate a livelli mai visti prima, creando serie difficoltà alla popolazione e anche le prime proteste per la strada (che in realtà si stanno vedendo un po’ in tutta Europa). Questa, più che la guerra di per sé o il contesto politico post elezioni, è la principale emergenza che gli italiani devono affrontare oggi secondo Albano.

A questo proposito, Albano ha voluto portare le prove di quanto dichiarato. Il cantante ha tirato fuori a sorpresa dalla tasca le sue bollette dell’elettricità che si è ritrovato a pagare di recente. L’artista di Felicità ha svelato le cifre folli che gli sono state addebitate, sottolineando in particolar modo l’enorme divario rispetto a quelle dello scorso anno, per lo stesso periodo.

Non è dato sapere, in ogni caso, a quali o quante proprietà stesse facendo riferimento, visto che si tratta di numeri che in pochi comuque potrebbero mai raggiungere. Ecco il racconto di Albano: