Carramba che sorpresa torna su Rai Uno con Raffaella Carrà

Gossip Raffaella Carrà: il ritorno di Carramba che sorpresa su Rai Uno

Colpo di scena nei palinsesti di Rai Uno. Come riporta Tv Blog, sta per tornare in onda uno dei programmi più amati e seguiti della Rai: Carramba che sorpresa. Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito il nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta starebbe facendo il possibile per convincere Raffaella Carrà a tornare con il suo show, che ha avuto grande successo in passato. La showgirl avrebbe tentennato all’inizio ma ora sembra si sia finalmente convinta. E sarebbe dunque pronta a tornare al timone di uno dei suoi lavori più apprezzati, al quale si sono poi ispirati tanti altri format come C’è posta per te di Maria De Filippi.

Quando dovrebbe tornare in onda Carramba che sorpresa con la Carrà

Secondo i gossip Carramba che sorpresa dovrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva, tra l’autunno 2020 e l’inverno 2021. Sarebbero ancora da stabilire le puntate della nuova edizione: Raffaella Carrà ne vorrebbe solo una celebrativa ma Stefano Coletta starebbe spingendo per averne almeno tre.

La storia del successo televisivo di Carramba che sorpresa con la Carrà

Carramba che sorpresa ha debuttato su Rai Uno nel 1995 mentre l’ultima puntata è andata in onda nel 2002. Lo show ha segnato la storia della tv italiana e creato il neologismo carrambata, che si riferisce ad un incontro inaspettato tra persone che non si vedono da anni.

Gli ultimi impegni televisivi di Raffaella Carrà con la Rai

L’ultimo programma tv condotto da Raffaella Carrà è A raccontare comincia tu: una serie di interviste a personaggi famosi trasmesse su Rai 3 per due edizioni. In attesa di Carramba che sorpresa la terza edizione della nuova trasmissione dovrebbe ripartire a marzo.