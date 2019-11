Raffaella Carrà: A raccontare comincia tu riparte a marzo

Raffaella Carrà: il suo programma A raccontare comincia tu è stato confermato per il 2020

Buone notizie per i fan di Raffaella Carrà. Il nuovo programma della showgirl – A raccontare comincia tu – è stato riconfermato per il prossimo anno. La terza edizione dello show andrà in onda su Rai Tre il prossimo marzo. Secondo quanto scrive Tv Blog la data d’inizio sarà quella di giovedì 26 marzo. Al momento non si conoscono i nomi dei prossimi ospiti della Carrà, che è contenta dei risultati ottenuti con la sua nuova trasmissione. In due edizioni Raffaella ha avuto il piacere di intervistare: Sophia Loren, Paolo Sorrentino, Riccardo Muti, Leonardo Bonucci, Fiorello, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Loretta Goggi, Renato Zero e Vittorio Sgarbi.

Buoni ascolti per A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà

Il ritorno di A raccontare comincia tu è stato preannunciato qualche settimana fa da Aldo Vitali, il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Del resto il format di Raffealla Carrà è piaciuto molto al pubblico: nonostante la rete minore e l’agguerrita concorrenza, ogni puntata è stata seguita da circa un milione e mezzo di telespettatori con punte del 10% di share.

Quante puntate avrà la terza edizione di A raccontare comincia tu

Al momento non è chiaro quante puntate girerà Raffaella Carrà per la terza edizione di A raccontare comincia tu.