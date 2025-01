Carolyn Smith, Verissimo: chemio e linfonodo polmonare, come sta

Carolyn Smith continua la sua personale lotta contro il cancro. Da quasi 10 anni battaglia contro un tumore maligno al seno. La prima chemio l’ha fatta il 28 ottobre 2015. Ancora oggi si deve sottoporre alla cura a cadenza quasi mensile. Intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 25 gennaio, la coreografa nonché storica presidente della giuria di Ballando con le Stelle ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, narrando di essersi presa uno spavento lo scorso novembre in quanto i medici le hanno consigliato di anticipare la visita di controllo che avrebbe dovuto effettuare a gennaio. La Smith ha creduto che ci fosse un atto un peggioramento, invece fortunatamente è tutto sotto controllo.

“Mi sto prendendo cura di me. Da un mese sono chiusa in casa, ho bisogno di respirare. Da dieci anni lotto con l’intruso. Ogni tre settimane devo fare le chemio”, ha raccontato Carolyn, senza mai perdere positività. “Nell’ultimo controllo – ha aggiunto – il medico ha detto che c’era qualcosa che non tornava. Abbiamo anticipato il controllo a novembre e ho pensato: “Ok sono peggiorata”. Invece è tutto sotto controllo”.

“Dall’altra parte hanno trovato un piccolo linfonodo ai polmoni“, ha spiegato sempre la giurata di Ballando con le Stelle, che subito ha tranquillizzato tutti: “Non è nulla di grave, io sono soggetta alla bronchite cronica, ma è tutto a posto”.

Carolyn ha poi riferito che, dopo anni di battaglia con la malattia, è riuscita a trovare un equilibrio e a tranquillizzarsi: “Oggi sono più tranquilla, con calma cerco di godermi ogni momento. Ho ancora tanti progetti, voglio fare qualcosa su di me per aiutare altre persone su diverse cose, che sia prendersi cura di loro o che sia cucinare. Ad esempio stamattina mi sono alzata a cucinare e ho portato qui due torte per tutti”. Silvia Toffanin l’ha ringraziata e le ha augurato il meglio.

Dopo aver scoperto il tumore, la Smith è divenuta testimonial dell’AIRC e si è impegnata a livello pubblico in svariate campagne di sensibilizzazione sull’argomento. Inoltre, nel 2017, nelle librerie è uscito Ho ballato con uno sconosciuto (HarperCollins), libro in cui racconta la sua esperienza con il cancro, ossia lo ‘sconosciuto’.