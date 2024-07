Carolyn Smith ricoverata? “Basta allarmismo, parlo io. Come sto”

Carolyn Smith non è ricoverata. Da circa dieci anni, è stato diagnosticato un tumore al seno all’insegnante di ballo. Lo scorso anno, la giudice di Ballando con le stelle aveva svelato di aver avuto una nuova recidiva del suo cancro, che l’aveva già colpita due volte in passato. In un’intervista rilasciata a Verissimo, sottolineando le difficoltà legate ai problemi di salute mentale scaturiti dal ritorno della malattia, che le ha causato anche attacchi di panico. Recentemente, la Smith si era recata in ospedale per ricevere le cure a cui ricorre periodicamente, pubblicando una foto sui suoi social. Da lì, in tanti si erano allarmati, con la diffusione della notizia di un suo ricovero.

Lo storico volto dello show di Milly Carlucci ha infatti chiarito la questione, pubblicando un video direttamente da casa sua. Difatti, dopo i trattamenti alle quali si è sottoposta all’ospedale, Carolyn è tornata nella sua dimora e fortunatamente sta bene. Come spiegato dall’insegnante di ballo, le sue cure ricorrono ogni tre settimane e sarà così “fino a quando sarò in vita”. Si tratta di un percorso che va avanti dal 2015 ormai e che l’ex ballerina sta cercando di affrontare con la maggiore positività possibile.

Carolyn Smith: “Basta allarmismo, ascoltate solo le mie parole”

Oltre a rassicurare i suoi fan, Carolyn Smith ha voluto far chiarezza anche per mettere a tacere gli articoli di allarmismo che sono circolati nelle ultime ore. Questo è infatti il motivo principale per il quale ha deciso di pubblicare un video, così da evitare che continuino a circolare notizie simili. Ecco le sue parole:

Buongiorno a tutti e tutte. Allora, io sono a casa. Ieri ho fatto lo ‘spa day’ cioè il mio percorso oncologico. Sto bene, come si può star bene dopo un giorno così. Vado avanti, son sempre sorridente. Non è uno spasso, mi piacerebbe avere una pausa, però diciamo che sto bene. Perché sto facendo questo video? Perché ho visto un altro articolo online che fa allarmismo e dice che io sono ricoverata. Io vi di dico sempre la verità e ve lo ripeto: ogni tre settimane, fino a quando sarò in vita, devo sottopormi alle cure. Se per caso qualcosa andrà male, vi dirò io in persona.

Nella didascalia del post, poi, la giudice di Ballando con le stelle ha spiegato nei dettagli la vicenda:

È da ottobre 2015 che faccio le cure. Sono quasi 10 anni che non ho mai smesso le cure. Non è facile ed è stancante ma amo la vita e vado avanti perché ho tanti progetti da realizzare e amo a vivere. Come al solito partono i vari articoli online che dicono che sono ricoverata in ospedale perché sto male. Se volete vedere o sentire la vera verità lo trovate qui come al solito. Vi racconto io. Buona giornata a tutti.

Il post di Carolyn Smith è stato invaso da complimenti e messaggi pieni di affetto dai suoi seguaci. Inoltre, anche diversi personaggi dello spettacolo hanno espresso la propria solidarietà per Carolyn. Tra questi, sono spuntati i commenti di Rossella Brescia ed Elena Sofia Ricci, che ha sottolineato che le sue parole siano state una lezione per tutti.