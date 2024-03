Carolyn Smith a Verissimo: “Come sto oggi”. Toffanin crolla

Dopo circa un anno, Carolyn Smith è tornata ospite a Verissimo. La coreografa ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin, raccontando del duro periodo che sta vivendo. Circa un anno fa, Carolyn ha annunciato che il tumore al seno, che aveva già combattuto due volte, era tornato. Da allora, ha iniziato nuovamente le cure necessarie, affrontando un anno che ha definito come il più difficile della sua vita. Nonostante la sua nota positività, la giudice di Ballando con le stelle ha raccontato di essersi trovata a combattere non solo con la sua salute fisica, ma anche con problemi di salute mentale.

“Questa chemioterapia è più tossica. Il discorso è che devo farlo ogni tre settimane, per tenere a bada. Questo finché la ricerca non trova qualcos’altro. Spero presto, perché ogni tre settimane fare la chemio… io reggo, ma ci sono anche complicazioni, malessere. Ero KO per giorni”, ha spiegato. Questo ha fatto sì che iniziasse ad avere per la prima volta anche problemi psicologici, sfociati in attacchi di panico. “Non sono abituata, per la prima volta non avevo il controllo”, ha detto.

Dopodiché, Carolyn ha parlato della perdita dei suoi genitori e del supporto di suo marito, Tino Michielotto. Pur avendo il sostegno costante del compagno, l’ex ballerina preferisce affrontare i momenti più tosti in privato, soprattutto per non gravare eccessivamente su di lui: “Mio marito c’è sempre, ma ho paura che si preoccupi. Per questo, non gli racconto determinate cose. Quindi chi mi è stato più vicino sono io. In questo momento, io so quello che ho vissuto e so anche la soluzione”. A tal proposito, Tino ha voluto scrivere una dolce lettera per colei che è al suo fianco da ormai 40 anni:

Mia cara Carolyn, la nostra storia è proprio come la danza: amore, complicità, sostengo. Anche nei momenti più difficili ci siamo stretti sempre di più e abbiamo ballato il nostro valzer, sempre rimanendo in equilibrio. Ogni discesa, ogni salita, ci ha fortificato, senza mai perdere la consapevolezza di credere in noi. Ti amo, Tino.

Ma, Tino non è stato l’unico a mandare un messaggio a Carolyn. Anche Carolina Marconi ha avuto delle commoventi parole per la coreografa, ringraziandola per averla aiutata durante la sua malattia: “Sono onorata di averti conosciuto. Tu sei stata un esempio per tutti noi. Quando mi sono ammalata di cancro e vedevo come tu hai affrontato tutto con il sorriso e con tutta questa energia, ho pensato che dovevo seguire il tuo esempio. Stai aiutando tantissime persone che non hanno mai mollato e che non devono mai mollare. Sei una grande, sei la nostra capitana. Ti voglio tanto bene”.

Questo discorso non ha commosso solo l’ex ballerina, ma anche la Toffanin, che ha trattenuto a stento le lacrime. Le parole della Marconi hanno colpito particolarmente Silvia, che ascoltava con gli occhi lucidi. Insomma, un’intervista veramente emozionante e toccante, finita con un’enorme applauso del pubblico di Verissimo per Carolyn.