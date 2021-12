Carolyn Smith punzecchia ancora Selvaggia Lucarelli, che sbotta: “Basta!”

Lo scontro a Ballando con le Stelle 2021 ha ancora i suoi strascichi sui social. Carolyn Smith non ha ancora perdonato Selvaggia Lucarelli e non perde occasione per lanciarle frecciatine. Lo ha fatto anche negli ultimi giorni, una frecciata ben mascherata però. Di quelle che si possono sempre negare, che scatenano le risposte nei commenti ma che permettono sempre una scappatoia insomma. Della serie: “Non ce l’avevo con te, non è colpa mia se la gente capisce questo”. Invece Selvaggia ha colto il tutto come un ennesimo attacco velenoso verso di lei e ha raccolto i commenti tra le sue stories su Instagram.

Non molti giorni fa le due giurate di Ballando hanno avuto un diverbio in diretta su Rai Uno. Carolyn si è risentita perché Selvaggia ha contestato un suo giudizio e siccome la Smith si occupa di danza da sempre ha ritenuto opportuno mettere i puntini sulle i. Preferirebbe insomma che i giudizi tecnici rimangano nelle sue mani o che non vengano almeno contestati. La Lucarelli invece sa di essere in giuria per un motivo e se qualcosa le è piaciuto o non le è piaciuto vuole essere libera di esprimerlo. Dopo questo scontro in diretta si è innescata la guerra social.

Già circa dieci giorni fa Carolyn ha attaccato tra le righe Selvaggia, dicendo che i sei anni da giudice della Lucarelli a Ballando non possono cancellare i suoi 56 anni di carriera nella danza sportiva. Sembrava che lo scontro fosse terminato lì, ma non è così. Nei giorni scorsi infatti Carolyn ha pubblicato delle foto insieme a Lamberto Sposini in giuria a Ballando. A lui ha scritto una bellissima dedica, descrivendolo come un uomo che le ha insegnato tanto nella vita. Lamberto era seduto dove oggi c’è seduta Selvaggia: questo ha scatenato i suoi follower.

In alcuni commenti, raccolti da Selvaggia stessa, hanno fatto dei paragoni tra Sposini e la Lucarelli. Hanno additato l’attuale giudice come vipera, cattiva, risentita e antipatica. Quindi Selvaggia ha pubblicato tra le sue stories gli stamp di tutto questo con una gif che parla chiaro: “Basta!”. In una storia successiva invece Selvaggia Lucarelli ha replicato alla frecciata di Carolyn Smith: