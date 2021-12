Ballando, nervi tesi tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: guerra social

La zuffa tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non accenna a placarsi. Dopo l’accesa discussione che hanno avuto durante l’ottava puntata di “Ballando con le Stelle”, le due sembrano ferme nelle loro posizioni, lanciandosi frecciatine a vicenda. Ecco qual è il motivo del loro litigio e cosa hanno detto ai loro rispettivi followers sulla questione.

Durante la puntata di “Ballando” del 4 dicembre 2021 le due giudici Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith si sono trovate in disaccordo riguardo all’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. La Smith, ballerina e coreografa di fama internazionale, ha giudicato la performance “geniale”. Ciò non è andato giù alla giornalista, che le ha fatto notare che, secondo lei, ha usato un aggettivo inadeguato.

A questo punto la Smith ha sbottato, dicendole che non può criticare i suoi giudizi in quanto studia danza da ben 56 anni. La Lucarelli ha risposto che, anche se estranea al mondo del ballo, ha la facoltà di esprimere giudizi. In più la 47enne ha sottolineato che fa parte della giuria di “Ballando” da ben 6 anni e che avrà pur imparato qualcosa. Ad interrompere la discussione è intervenuta Milly Carlucci. Le due però non sembrano aver sepolto l’ascia di guerra.

La danzatrice ha pubblicato un lungo video sul suo profilo Instagram, in cui cerca di spiegare le sue ragioni e fare luce sulla vicenda, anche rivolgendosi anche a coloro che hanno commentato per sentito dire senza aver visto la puntata. La britannica ha fatto una premessa dicendo che lei ha sempre ascoltato con rispetto l’opinione di tutti, ritenendola legittima. Ciò che non accetta, ha continuato, sono le critiche verso un certo ambito lavorativo da parte di chi non fa parte di quel mondo.

La Smith ha spiegato il suo punto di vista, senza indietreggiare di un centimetro e rivolgendosi a chi l’ha presa in giro per la sua cadenza inglese insinuando che non conosca il significato della parola “geniale”:

“Io non mi sono mai permessa di criticare nessuno nel loro ambiente professionale. Io dico rispetto per rispetto. Dopo il mio commento su Andrea e Lucrezia questo rispetto nei miei confronti è mancato, dallo studio e dai social. Geniale era la costruzione della coreografia. Solo chi vive di ballo può apprezzare questi piccoli dettagli. Non ho detto che Andrea è geniale. Credo che essere criticata per il mio mestiere è un po’ eccessivo. Resto sulla mia affermazione. Sei anni da giudice non possono cancellare i miei 56 anni di carriera”.

Infine la Smith ha ironizzato ed ha annunciato di aver proposto a Milly Carlucci di poter fare lezioni di ballo alla sua “compagna di banco”.

Dal canto suo Selvaggia Lucarelli non ha usato alcuna parola per commentare l’accaduto. La giornalista si è limitata a pubblicare sulle sue storie Instagram uno screen di un commento in cui la Smith esprime approvazione verso un utente che prende in giro le parole pronunciate dalla Lucarelli a “Ballando”. Selvaggia ha condito il tutto con una GIF raffigurante una donna che fa yoga e una melodia “zen”. Ciò molto probabilmente è da interpretare come un tentativo, da parte della giornalista, di restare calma nonostante le provocazioni della ballerina. Resta da vedere cosa succederà tra le due giurate durante la prossima puntata dello show.