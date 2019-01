Carolyn Smith in ospedale: ‘Tumore, nuova sfida’. La lotta continua, il video-messaggio dell’insegnate di danza

“Mai mollerò. Io vincerò. Io sopravviverò”. Con queste parole, pubblicate in un’Instagram Stories, e con questo spirito Carolyn Smith prosegue la sua lotta contro il cancro. L’insegnante di danza nota al pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in qualità di giudice ha inoltre postato un video mentre era in ospedale. Il tumore non è stato debellato. Una nuova e dura sfida la attende. “Buongiorno a tutti, dove mi trovo? A Roma, all’ospedale San Pietro, in una parte speciale per fare la radioterapia“, fa sapere tramite il filmato Carolyn che poi aggiunge di essere nell’azienda ospedaliera per fare la TAC e prepararsi alle cure. La radioterapia la inizierà il 16 gennaio.

L’insegnante di danza non smette di combattere il cancro: il sorriso contro la malattia

“Una nuova sfida. #radioterapia #tatuaggi #smile #tac 🇬🇧A new Challenge #radiotherapy“, aggiunge nella didascalia al video. Ricordiamo che a novembre Carolyn aveva pubblicato un altro filmato sui social. “Che barba, che noia, che barba! Brutta notizia: il tumore era 8mm adesso è 12mm. Buona notizia: sta morendo ma non è ancora morto! Brutta notizia: devo continuare a lottare! Buona notizia: il non mollo mai!”, scriveva la Smith, senza perdere il sorriso nonostante il ripresentarsi del male, che purtroppo non è stato del tutto debellato, come oggi lei stessa informa.

“Oggi ho perso una parte della mia anima. Ti amo per sempre. RIP”, Carolyn Smith piange la morte del suo labrador Alex

Un periodo, questo, non proprio dei più positivi per la coreografa. Oltre alla preoccupazione per il tumore, negli scorsi giorni la Smith ha provato un forte dolore per la morte del suo amato cane, un labrador da cui era inseparabile. “Oggi ho perso una parte della mia anima. Ti amo per sempre. RIP. I lost part of my soul today. Alex. I will always love you. RIP”, ha scritto in un post sui social, dando l’ultimo saluto all’amico a quattro zampe.