Carolyn Smith: la lotta contro “l’intruso” e i nuovi progetti lavorativi

Carolyn Smith: “Non mollo anche se ammetto di avere momenti di grande fragilità”

Continua la lotta contro quello che Carolyn Smith, danzatrice e giurata di Ballando con le Stelle, definisce come l’intruso. Nonostante tutto, la Smith è sorridente e piena di energia positiva. Molto presto tingerà di nuovo i capelli visto che sono in crescita, come riporta il settimanale Gente. Carolyn ammette di non amare il grigio ma preferisce vedersi rossa o bionda. “Mi vedo meglio, più bella” ha spiegato. “Sto proseguendo con le sedute di chemioterapia, non mollo, anche se ammetto di avere momenti di grande fragilità. Per fortuna però durano poco, prevale la grinta, che mi permette di affrontare ogni giorno con un sorriso nuovo e la voglia di fare, di sognare, di lavorare. E di ballare“ racconta ancora la amata giurata di Ballando con le Stelle.

Carolyn Smith: i suoi nuovi progetti prima di Ballando con le Stelle

Mancano ormai pochi mesi per rivedere Carolyn Smith nel talent show Ballando on the road e poi nella giuria di Ballando con le Stelle. Intanto però, Carolyn si sta dedicando a un nuovo importante progetto. Si chiama Sdf, progetto del cuore della danzatrice, il programma per sole donne ideato per far ritrovare loro la femminilità. “Il mio corpo provato dalla malattia rispondeva pochino, così ho deciso di comunicare con il linguaggio che mi è più familiare: il ballo. Devo molto alla danza. Per questo ho deciso di offrire il mio percorso a tutte le donne che desiderano rimettersi in gioco“ ha spiegato Carolyn Smith.

Il sogno di Carolyn Smith? Un programma tutto suo. Ecco come sarebbe

“Mi piacerebbe un programma tutto mio” rivela al settimanale la nota danzatrice. “Magari un salotto per le donne, una cosa da aggiungere al mio amato Ballando. Lo spunto viene dalle migliaia di signore, di ragazze che mi scrivono, mi fermano ogni giorno per strada trattandomi come un’amica, come un punto di riferimento. Il loro essermi vicina mi dà grinta“ afferma Carolyn Smith.