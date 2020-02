Carolyn Smith con la mascherina per il Coronavirus: “Non ho scelta”

Carolyn Smith con la mascherina a Padova per il Coronavirus: “Non ho scelta, il mio sistema immunitario è basso”

Carolyn Smith, che continua a lottare contro il cancro, in queste ore è spuntata sui social. Una foto in cui si è ritratta mentre faceva la spesa in un negozio di alimentari di Padova. Per il membro della giuria del programma tv di Rai Uno “Ballando con le Stelle” inevitabile anche l’utilizzo della mascherina, una precauzione necessaria in tempi di Coronovirus, soprattutto per chi come lei ha il sistema immunitario debole per via della battaglia al tumore. La Smith stessa, ai suoi fan social, ha fatto sapere che, a differenza delle persone in piena salute, lei deve stare ancor più attenta perché un’infezione potrebbe costarle molto cara.

“Sono una paziente oncologico, mi proteggo con quello che ho”

“Io sto sorridendo dietro la maschera”, scrive Carolyn su Instagram, ritraendosi in un supermercato in Veneto. Un fan, vedendola con indosso la mascherina, le ha scritto che l’oggetto non servirebbe a granché (sulla questione ci sono diverse opinioni, anche in ambito medico). Non dello stesso pensiero la Smith che ha ricordato all’utente che la sua situazione, tra l’altro, è ben diversa rispetto a quella di molte altre persone: “Io non ho scelta. Sono una paziente oncologica, il mio sistema immunitario è basso. Devo proteggermi come posso con quello che ho”.

Le fake news su Carolyn Smith

Nei mesi scorsi, circa il percorso medico e la salute della giurata di ‘Ballando’, non sono nemmeno mancate le ormai imperanti fake news. Qualcuno è arrivato persino a dire che stesse morendo. False notizie che hanno mandato su tutte le furie Carolyn. “Sono più viva che mai!”, ha dichiarato la Smith sui suoi profili social, “Grazie di cuore ai veri giornalisti professionisti che raccontano la verità sul di me. Scrivano i fatti non ca..ate. Invece faccio la guerra contro chi scrive ca..ate e fake news nei miei confronti! Mentre stavo giudicando al Blackpool al British Closed Championship (una gara di balloche si tiene in Gran Bretagna ndr) con grande tranquillità, mi è arrivato un messaggio dal mio oncologo con un link: ‘ Carolyn Smith, ex giudice di Ballando con le Stelle: ‘Sto morendo!’ Mi è preso un colpo e ciò mi ha fatto inca..are”.