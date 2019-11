Carolyn Smith furiosa, rivela: “Mi è preso un colpo”, ecco cosa è successo

Carolyn Smith furiosa contro le fake news: lo sfogo sui social

Pur non passando un periodo molto semplice, Carolyn Smith sfoggia un gran sorriso. E il suo essere così solare e piena di vita è ciò che le da’ la forza per combattere ed andare avanti. La coreografa americana, che abbiamo conosciuto anche grazie a Ballando con le Stelle, è una vera e propria leonessa. La Smith sui social racconta e condivide con i suoi follower il percorso che ha intrapreso per sconfiggere la malattia e lo fa sempre mostrando un gran coraggio. Purtroppo, però, pare che qualcuno ci abbia giocato su scrivendo articoli sul suo conto non proprio veritieri. Per questo motivo, stamane Carolyn, dal centro ospedaliero in cui si trova per iniziare un nuovo trattamento, ha voluto dire due paroline.

Carolyn Smith: “Sono più viva che mai, basta ca..ate!”

“Sono più viva che mai!”, ha esordito la Smith che poi ha raccontato: “Grazie di cuore ai veri giornalisti professionisti che raccontano la verità sul di me. Scrivano i fatti non ca..ate. Invece faccio la guerra contro chi scrive ca..ate e fake news nei miei confronti! Mentre stavo giudicando al Blackpool al British Closed Championship (una gara di balloche si tiene in Gran Bretagna ndr) con grande tranquillità, mi è arrivato un messaggio dal mio oncologo con un link: ‘ Carolyn Smith, ex giudice di Ballando con le Stelle: ‘Sto morendo”! Mi è preso un colpo e ciò mi ha fatto inca..are. Mi ha sconvolto”.

La danzatrice ha poi continuato: “Questi non sono giornalisti veri, anzi non sono degni a fa parte della categoria giornalisti. Cosa ci voleva per cliccare sulla mia pagina IG e FB e vedere la verità?!? Non è neanche faticoso fare una ricerca. Poi per cosa? Audience? Più visibilità? Non ho ancora capito! Ma non ci pensano alle conseguenze e i danni che provocano? Non pensano a come mi possa sentire io? La mia famiglia? I miei amici e i miei collaboratori? Mi sono arrivati talmente tanti messaggi dove mi chiedevano cosa stesse succedendo. Questa gente mi ha creato un casino, un disagio immenso di cui, sinceramente, non ne sentivo il bisogno! Già sapere che devo fare questi nuovi trattamenti è abbastanza pesante da digerire!”. Carolyn si è poi detta pronta a prendere provvedimenti: “Questa volta non lo faccio passare. Non è giusto che giocano sulla mia salute e sulla mia morte”, precisando che: “Sono più viva che mai!”.

Carolyn Smith e il nuovo trattamento: “Ho grande fiducia”

Carolyn Smith, come lei stessa ha spiegato, oggi ha iniziato una nuova cura con l’obiettivo di sconfiggere le ultime cellule tumorali rimaste. “Ho grande fiducia. Sto pian piano riorganizzando la mia regime di vita per combattere al massimo questa situazione”, ha confidato.