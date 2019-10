Tale e Quale giuria, Carolyn Smith su Lidia Schillaci: “Fortuna c’era Siani”

View this post on Instagram

“Mimí ti porterà in un mondo tutto suo” mi hanno detto, ed è proprio così che è stato… Mi sono emozionata dalla prima all’ultima nota e spero questo sia arrivato oltre lo schermo! 🎶🎶 Prima di iniziare il mio percorso in questo personaggio sono andata a cercare frasi, interviste di Mia Martini per ritrovarla e conoscerla più da vicino. Ho trovato molto materiale e tra questo un pensiero di Mimí che ha attirato la mia attenzione, nel quale mi sono ritrovata rivivendo anche me stessa… dice cosí : “Il segreto di una grande interprete non è avere una bella voce, l’importante è capire esattamente il senso della gioia o del dolore che stai raccontando, perché nelle canzoni si interpreta sempre un'emozione o una qualsiasi specie d'amore per qualcosa e se non sai cosa vuol dire "soffrire" non puoi sapere cosa vuol dire "amare". Per cui è questo il segreto: il saper dire le cose sentendole". (Mia Martini) e con queste parole che risuonavano nella mia testa sono salita sul palco… ❤️ Grazie a @carlocontirai al mio coach @matteobeccucci , la grandissima @emanuela_aureli , tutta la giuria, @rai1official, @endemol_shine e tutti coloro che hanno lavorato sodo insieme a me anche questa settimana, trucco @alessiamakeup parrucco @paolomeloro 👏🏻 💪🏻🎶🎤🎶