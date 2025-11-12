Carolyn Smith, la situazione con Todaro degenera: “Non mi va di umiliarti”

Duro scontro a distanza tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro. La presidente della giuria di Ballando con le Stelle si è infuriata con l’ex maestro del programma di Milly Carlucci, dopo che quest’ultimo l’ha criticata apertamente nel corso di un’ospitata a La Volta Buona. Il ballerino, senza usare mezzi termini, ha affermato che la coreografa ha dato dei voti errati ai concorrenti. Non pago, ha sostenuto che lei, essendo un’esperta di danza, dovrebbe influenzare positivamente il resto della giuria. Secondo Todaro, invece, avviene il contrario: sono gli altri a influenzare negativamente lei. Smith, dopo che le sono state riportate le esternazioni sul suo conto, ha pubblicato su Instagram un post infuocato.

Carolyn Smith furibonda con Raimondo Todaro: “Non voglio umiliarti”

“Mi hanno riportato alcune farneticanti considerazioni sul mio operato a Ballando con le stelle”, ha esordito la 64enne britannica. Poi ha subito piazzato una stoccata velenosissima parlando di ricerca a tutti i costi di visibilità: “Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che gli ruota intorno fa rumore, ma preferisco non entrare nel merito, perché non mi va di umiliare nessuno”.

“Però voglio precisare che ho sempre fatto il mio lavoro con professionalità e rispetto. Prendo in prestito una brillante citazione della mia collega di giuria, Selvaggia Lucarelli: ti ignorerò a tal punto che anche tu dubiterai della tua stessa esistenza“, ha concluso Smith. In un secondo momento, la coreografa ha rimosso il post, per poi ripubblicarlo senza la citazione che Selvaggia Lucarelli ha indirizzato lo scorso sabato alla ‘tribuna’ Rossella Erra, con la quale ha avuto un botta e risposta energico.

Carolyn non ha menzionato Todaro, ma è fuor di dubbio che il bersaglio delle sue dichiarazioni fosse proprio l’ex maestro di Ballando che, nei giorni scorsi, come poc’anzi accennato, ha attaccato a La Volta Buona Smith e la giuria del popolare talent show del sabato sera di Rai Uno.

Cosa ha detto Todaro sulla giuria di Ballando con le Stelle

Todaro, ospite da Caterina Balivo, ha detto di essere dispiaciuto di aver visto in che modo sono stati valutati Filippo Magnini e Nancy Brilli. Per Raimondo, l’ex nuotatore è stato superiore all’attrice.

“A me è dispiaciuto vedere il più bravo della puntata che finisce in fondo alla classifica. Fosse stata una giuria competente, lui quella puntata l’avrebbe vinta a mani basse. I giudici, a parte la presidente di giuria, sono più opinionisti che giurati, perché la giuria deve essere professionale”, ha spiegato l’ex professore di Amici di Maria De Filippi.

Spazio poi alle critiche a Smith: “Ho detto che non mi è piaciuta nemmeno la presidente, perché non può essere lei che si fa influenzare negativamente dagli altri, ma deve essere lei a influenzarli positivamente. Lei ha dato lo stesso voto a lui, così come a Nancy Brilli che ha fatto tutto il ballo fuori tempo, compreso il maestro”.

Todaro, proseguendo, ha rincarato la dose, dichiarando che una giurata tecnica “una cosa del genere non deve farla, non esiste proprio”. E ancora: “Filippo Magnini può prendere 5 o 6 da chi non capisce di ballo, perché loro hanno altri modi di votare”. Quindi ha ribadito di aspettarsi altro da una coreografa esperta e competente, dicendo una volta di più che Magnini avrebbe meritato un punteggio più alto.

“Se Nancy Brilli – ha aggiunto – prende 9 o 10 da chi non capisce nulla di ballo, va benissimo. Il tecnico però le deve dare 2 e basta”. “Voi pensate che Alessandra Tripoli non abbia detto che è ingiusto il voto, perché Nancy Brilli ha ballato fuori tempo? Certo che glielo dice. Nella sala delle stelle parlano e si dicono tutto”, ha concluso Todaro. Una serie di ragionamenti per nulla teneri nei confronti di Smith che ha prontamente replicato per le rime.