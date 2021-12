Carolyn Smith, ira: “Hanno sparato al mio cane”. Il racconto agghiacciante

Carolyn Smith furiosa, sconfortata, provata: di recente, qualcuno ha sparato al suo amato cane, Mikee, un labrador di dieci anni. La vicenda risale a qualche giorno fa ma la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle l’ha resa nota soltanto nelle scorse ore, attraverso i suoi canali social. La britannica ha preferito lasciar trascorrere un po’ di tempo per presentarsi lucida ai suoi fan e non pervasa dalla rabbia, che comunque resta parecchia per via di un gesto tanto crudele quanto illogico.

“Se avessi fatto questo video quando l’ho saputo, avrei fatto brutte figure”, ha sottolineato la Smith per poi spiegare che Mikee ha cominciato a zoppicare nei giorni scorsi. Da un giorno all’altro l’animale ha iniziato a soffrire ed il suo stato di salute è andato via via ad aggravarsi. “Così – ha aggiunto Carolyn – ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato”.

Carolin Smith furibonda: “Pezzo di m., stai attento”

La danzatrice si è detta sconvolta da quanto appreso, non trovando una motivazione a un gesto così malsano e maligno. “Mikee è il cane più buono del mondo”, ha evidenziato Carolyn che ha poi detto che il suo amico a quattro zampe è stato colpito da un “fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre”. La stessa arma, inoltre, “ha sparato anche a quelli di mio cognato”.

Al momento non si sa con certezza chi ci sia dietro agli spari, La Smith, però, nutre dei sospetti su chi potrebbe essere stato protagonista di una simile nefandezza. “Io dico a questa persona di stare molto attenta perché sto facendo le indagini e se ti trovo sono ca…i amari”, ha tuonato la giurata dello show di Milly Carlucci.

“Sto cercando di non bestemmiare e di stare calma. Questo pezzo di mer…a ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento”, un altro commento irato della 61enne di Glasgow che ha poi proseguito il suo affondo continuando a non andare per il sottile: “Solo un uomo di me…a può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo”.

La Smith ha inoltre spiegato che al cane è restata conficcata nel corpo una pallottola di piombo, fatto che ha spinto il veterinario a non procedere con un intervento chirurgico. Se si fosse deciso di operare, ha rilevato sempre Carolyn, l’animale avrebbe corso il rischio di perdere la gamba. “Non dico altro perché posso andare troppo oltre”, ha concluso la coreografa.

Carolyn Smith: come trascorrerà il Natale e la lotta contro il cancro

Al di là della penosa vicenda relativa agli spari al cane, Carolyn si appresta a trascorrere le feste di Natale con il sorriso, in famiglia, nella sua casa di Padova. Con lei ci sarà il suo amato compagno e i suoi adorati tre cani. Nel frattempo continua a battagliare contro un cancro, con il quale convive da circa sei anni.

La britannica continua a ricevere cicli di cure in quanto, ha spiegato sempre lei stessa sui suoi canali social, se dovesse interromperle ci sarebbe il 65% di possibilità che il tumore si manifesti in forma grave. “Vado avanti, anche se ho dolori da morire”, ha evidenziato Carolyn che nonostante tutto e tutti non ha perso il sorriso. Meglio combattere ridendo che farlo a muso lungo.