Carolyn Smith furiosa: “Mi sento presa per il c..o”, ecco cosa è successo

Carolyn Smith furiosa si sfoga sui social: “Mi sento presa per il c..o!”. Ecco che cosa è successo

Carolyn Smith è una donna, che pur dovendo attraversare delle pesanti difficoltà, non perde mai il sorriso. Lei, che lotta per la sua salute, sembra sprizzare allegria da tutti i pori. Un’allegria che è contagiosa e che dimostra al mondo che ‘se vuoi puoi’. Pur non essendo, a volte, in perfetta forma abbiamo visto Carolyn ballare e sgambettare felice e sorridente. Oggi però per lei la giornata non è iniziata serenamente, anzi. La coreografa è apparsa irritata sui social e tramite un video si è sfogata con i suoi followers che le hanno poi dimostrato tutta la loro vicinanza e l’affetto che nutrono nei suoi confronti. Ma cosa è successo?

Carolyn Smith: il taxi le costa più del solito e lei si sente presa in giro

Stamattina, la Smith doveva recarsi in ospedale ed ha dunque preso un taxi. La cosa che l’ha fatta arrabbiare è stata la cifra che il tassista le ha chiesto alla fine del viaggio, una somma di denaro insolita e molto più alta delle altre volte. “Io sono arrivata a Roma. Voglio farvi una domanda – ha raccontato Carolyn Smith nel video poi postato sui social – Un taxi da Fiumicino all’Ospedale di Sant’Andrea normalmente mi costa sulle 48 euro. Oggi mi è costato 68 euro e io ho chiesto una spiegazione. Mi è stato detto che è costato di più perché c’era traffico. Allorché io gli ho chiesto ‘scusa? devo pagare il traffico?!?’. Io non sono tirchia ma quando mi sento presa per il c..o si, mi da fastidio!”. Le risposte dei suoi followers sono però state abbastanza discordanti. C’è chi le ha detto che è una cosa ‘normale’, c’è chi invece si è detto d’accordo con la sua opinione. Comunque sia, sono tante le persone che le sono state accanto virtualmente anche in questo momento.

Un consiglio per Milly Carlucci: Giulia Salemi a Ballando con le Stelle

Come detto poc’anzi, Carolyn Smith è una donna che non perde mai il sorriso, è ricca di fantasia e un pozzo d’idee. Ultimamente, per esempio, la coreografa ha dato un consiglio a Milly Carlucci tramite il settimanale Vero: le piacerebbe tanto vedere Giulia Salemi volteggiare sul palco di Ballando con le Stelle!