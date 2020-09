Carolyn Smith dimagrita 12 chili dopo il lockdown: come sta oggi

Alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle – in partenza sabato 19 settembre 2020 – Carolyn Smith è più in forma che mai. La giurata è dimagrita: durante la quarantena forzata ha perso ben dodici chili. È stata la diretta interessata a parlarne nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 17 settembre 2020. La 59enne ha approfittato del lockdown per mangiare sano e in orari fissi. Una regolarità alquanto impossibile quando si è sempre in giro tra spettacoli ed eventi vari. Carolyn ha inoltre seguito una dieta messa a punto dalla sua nutrizionista di fiducia, che le ha così permesso di alimentarsi in maniera corretta e salutare, senza troppi sgarri. Ovviamente nel nuovo regime alimentare della Smith non manca mai un po’ di movimento: il ballo è vita per il braccio destro di Milly Carlucci.

Carolyn Smith salute oggi: come sta la giurata di Ballando con le Stelle

Tra un pasto genuino e un po’ di attività fisica, continuano le cure di Carolyn Smith contro il tumore al seno. Ormai da cinque anni la ballerina scozzese combatte contro quello che ha definito “l’intruso”. Come sta oggi? Ogni tre settimane scende da Padova (dove vive con il marito Ernestino Michielotto, ex ballerino) a Roma per sottoporsi ad una seduta di chemioterapia. Nell’intervista a Oggi la Smith ha assicurato di sentirsi bene anche se non sa fino a quando dovrà continuare con le cure. Di sicuro non è stato facile durante il periodo della quarantena: Carolyn aveva preso un albergo nella Capitale per qualche mese ma quando poi la struttura ha chiuso si è dovuta trasferire in un appartamento senza ascensore e acqua calda. Nei tre mesi del lockdown la Smith ha avuto pure la febbre ma per fortuna non si è trattato di un caso di Coronavirus.

Carolyn Smith torna a Ballando con le Stelle il 19 settembre 2020

Presidente di giuria a Ballando con le Stelle dal 2007, Carolyn Smith non mancherà nell’edizione 2020 del programma. Edizione complessa, rinviata già due volte e costellata da un paio di casi Covid-19 (Samuel Peron e Daniele Scardina). Confermati accanto a Carolyn: Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino.