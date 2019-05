Carolyn Smith: “Ho sospeso le cure, ho bisogno di prendermi cura di me”

Carolyn Smith racconta come va la salute e la trombosi al braccio destro

Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. La Smith che rivedremo questa sera su Rai 1 ha raccontato come vanno le cure e ricordato anche cosa è successo solo poche giorni fa quando ha aggiornato i suoi fan attraverso un video su Instagram. Carolyn sarebbe dovuta partire per la Polonia ma un forte dolore al braccio destro l’ha stoppata, si trattava di trombosi al braccio. Una diagnosi importante quella che i medici dell’ospedale Pio XI a cui sono successi anche giorni di riposo. La coreografa non si fa mai abbattere da quello che le succede e anche dopo la diagnosi è riuscita ad infondere positività ai suoi followers che la seguono assiduamente.

Carolyn Smith: “Ecco come sto dopo la trombosi al braccio“

“Giovedì mattina ho fatto una foto, il braccio destro era rosso scuro e gonfio. Ci vuole un po’ di tempo prima che va via la trombosi. Però sto andando avanti con la cura, mi sto facendo le punture“, ha raccontato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ricordando la trombosi al braccio. “Sono per 50% cura, 50% positività. Ho preso qualche botta ma questa situazione ti fa crescere. Sono sempre più forte ma anche fragile. Prima di Natale mi hanno detto che invece che uno erano tre. Non l’ho detto a nessuno ma il giorno dopo mi è crollato il mondo addosso. Poi mi sono detta: ‘Ce la posso fare’, sto cercando di riposare e di frenare il lavoro. Ho bisogno di prendermi cura di me“, ha infine detto il giudice del programma condotto da Milly Carlucci.

Carolyn Smith: “Ho sospeso le cure, dopo Ballando riprendo“

Infine Carolyn ammette di aver sospeso le cure: “Il braccio mi fa male, ho sospeso le cure. I medici mi hanno detto di ascoltare il mio corpo. Ho chiesto due mesi, è la prima volta che durante Ballando sono senza trattamento poi la prossima settimana il programma finisce e il 13 giugno inizio nuovamente il trattamento“.