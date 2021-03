Carolina Stramare racconta la vita in Cina: “Non vado più dalla psicologa”

Come tutti anche la vita di Carolina Stramare è stata stravolta dalla pandemia. A causa del Coronavirus tanti lavori della 22enne sono saltati. Per questo motivo la ragazza è tornata a fare il lavoro di modella – che faceva già prima della partecipazione al concorso di bellezza – e ha iniziato a cercare opportunità in televisione. Una grande chance si concretizzerà nelle prossime settimane: Carolina è tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show partirà su Canale 5 lunedì 15 marzo.

Lo scorso autunno Carolina Stramare ha però fatto un’esperienza di vita che l’ha fatta crescere e maturare. Per due mesi, a ottobre e novembre, è andata a vivere in Cina, a Shangai. Miss Italia è stata notata dal direttore marketing dell’Alfa Romeo, che l’ha ingaggiata come testimonial. Carolina è così partita per l’Oriente per presenziare alla Ciie, la più grande fiera cinese dell’import-export dove anche l’Alfa Romeo esponeva le sue auto.

Al settimanale Di Più la Stramare – ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano – ha confidato che a Shangai si è sempre sentita serena e protetta nonostante l’emergenza Covid-19. Carolina ha spiegato che le autorità sanitarie hanno la situazione sotto controllo.

Dettagliato il racconto di Carolina Stramare:

“Quando sono scesa dall’aereo sono stata prelevata e portata in un hotel dove ho passato quindici giorni di quarantena chiusa in camera, con tre pasti al giorno forniti dal governo cinese. E se aprivo la porta, suonava un allarme”

Finita la quarantena preventiva Miss Italia si è recata da un’estetista e ha poi subito cominciato a lavorare. Ha presentato le auto, è stato presente a diversi eventi e ha girato alcuni spot per la tv cinese. A fine novembre è rientrata in Italia anche se oggi ha tanta nostalgia della Cina.

Carolina Stramare ha spiegato che i luoghi e le persone di Shangai sono ora nel suo cuore. Alla fine è riuscita pure ad accettare il cibo, che all’inizio le sembrava troppo saporito e diverso da quello che ha sempre mangiato nei ristoranti orientali italiani.

Complica anche questo viaggio in Oriente, Carolina Stramare si sente oggi più matura e forte, tanto che ha smesso anche di andare dalla psicologa. L’ultima volta che si è recata dall’esperta è stata la scorsa estate, quando ha avuto un crollo emotivo.

Un crollo dovuto alla scomparsa della madre: Caroline è riuscita poi a risollevarsi con l’aiuto della psicologa e con il contributo di alcune amiche che non l’hanno mai lasciata sola. Oggi la Stramare è single.