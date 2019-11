Carolina Stramare e Eros Ramazzotti insieme? Parla lei: la verità

Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti si frequentano? Miss Italia rompe il silenzio: la verità sul loro rapporto

Nelle scorse ore è circolata una curiosa voce gossippara che ha sussurrato di un possibile avvicinamento sentimentale tra Eros Ramazzotti e Carolina Stramare. A lanciarla è stato il magazine Spy che ha pure aggiunto che dietro alla relazione da poco naufragata tra la Miss Italia 2019 e l’ex fidanzato, ci sarebbe potuto essere proprio il cantante romano. Lo spiffero ‘rosa’ si è via via fatto strada su siti e blog, e, visto che i diretti interessati non lo hanno smentito, qualcuno ha creduto che tra Eros e la giovane ci fosse davvero in corso una frequentazione. Le cose, però, stanno in un altro modo come ha spiegato poco fa Carolina, mettendo in chiaro quali siano i rapporti intrattenuti con l’artista.

“Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere”, ha fatto sapere Carolina, pubblicando una serie di Stories Instagram a proposito delle voci circolate sul suo conto e su quello di Ramazzotti. La Miss poi ha aggiunto: “Volevo evitare di trattare questo argomento, perché credevo non fosse necessario, ma ora ho letto un articolo che diceva che nessuno ha smentito e ‘quindi chi lo sa’.” A questo punto la Stramare chiosa: “Lo so io e ve lo dico io, se vi va (sorride, ndr) […] Eros mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione congratulandosi e io lo ho ringraziato.”

Eros e Marica Pellegrinelli: ottimi rapporti dopo la rottura

Dunque Carolina ed Eros, seppur si stimano e si sono fatti congratulazioni reciproche in passato, non si frequentano. Figuriamoci se hanno una relazione. Nel frattempo il cantante ha raccolto un bel ‘like’ su Instagram: quello dell’ex moglie Marica Pellegrinelli, con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Nella fattispecie, oggi Ramazzotti ha ricordato con una scatto emblematico la caduta del muro di Berlino, avvenuta 30 anni fa. E Marica ha apprezzato, pigiando il ‘Mi piace’.