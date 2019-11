Carolina Stramare su Eros e Mattia Marciano. Balivo: “Somigli a Marica”

Carolina Stramare a ruota libera: il successo, Eros Ramazzotti e Mattia Marciano. Balivo: “Assomigli a Marica Pellegrinelli”

Carolina Stramare e Patrizia Mirigliani si sono sedute nel salotto di Vieni da Me. Innanzi a Caterina Balivo hanno chiacchierato abbondantemente. In particolare si è parlato di come sia cambiata la vita di Carolina dopo l’incoronazione a Miss Italia 2019. Non solo, c’è stato anche un focus sui gossip che l’hanno investita nell’ultimo periodo dopo che ha chiuso la relazione con l’ex fidanzato. Due i nomi celebri accostati alla Stramare: prima è stato il turno di Eros Ramazzotti (si era vociferato di un flirt segreto, smentito sia dal cantante sia dalla Miss), poi quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. In questo caso è arrivata una smentita a metà.

Caterina Balivo: “Carolina somiglia a Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros”

“Questa storia che Miss Italia si lascia subito dopo l’elezione è vera in parte”, sorride Patrizia Mirigliani. Sicuramente è vera per Carolina Stramare che dopo aver ricevuto lo scettro della più bella dello Stivale ha troncato la relazione con il fidanzato. In che rapporti è oggi con il giovane? “Lui è una persona che rispetto, a cui voglio bene e io sono molto tranquilla. Abbiamo preso questa decisione da persone mature e se dovessi incrociarlo nuovamente penso che avremmo rapporti più che civili.” Si passa al capitolo gossip Ramazzotti: “Eros? Mi è spiaciuto. Lo stimo come artista”. Carolina ha spiegato nuovamente che con il cantante romano non c’è stata alcuna liaison. Semplicemente c’è stato uno scambio di messaggi. La Balivo, però, ha cercato di mettere un po’ di pepe: “Carolina somiglia a Marica, l’ex moglie di Eros…”. “Si è vero… Però Eros avrebbe dovuto chiedere la mano a me”, la replica simpatica di Patrizia Mirigliani.

“Mattia Marciano è una persona con cui riesco a parlare… ma viene tutto tanto enfatizzato”

Infine si è parlato di Mattia Marciano. Carolina lo frequenta oppure no? “Lo conosco, non da tanto… Ecco non da tanto. Io ho 20 anni, penso che sia abbastanza normale fare un pranzo o una cena… E c’erano anche 6 persone con noi”, confida la Stramare aggiungendo: “Lui è una persona con cui riesco a parlare… ma viene tutto tanto enfatizzato”. Insomma pare che parlare d’amore sia prematuro ma di frequentazione ‘esplorativa’ no. Ne sapremo qualcosa in più prossimamente. Fatto sta che i riflettori stanno facendo penare un poco la Miss nell’ultimo periodo: “Io dico sempre a Patrizia: fammi lavorare tutto il giorno che non mi stresso. Mi stressano di più questi gossip.” La Mirigliani ha ascoltato la ragazza spiegandole con saggezza che “deve accettare queste cose perché è ormai diventata un personaggio pubblico”.