Carolina Rey torna in tv da protagonista ma col compagno Roberto è finita

Svolta nella carriera di Carolina Rey. La giovane conduttrice è stata scelta dalla Rai come volto del nuovo programma Weekly, in onda per tutta l’estate, il sabato e la domenica mattina. Accanto a lei Fabio Gallo di Linea Blu. Un’occasione preziosa per la bionda presentatrice, che ha iniziato a lavorare giovanissima sul piccolo schermo. Alle spalle una lunga gavetta a Rai Gulp, la tv dei ragazzi, e poi una partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti nel 2020.

Carolina Rey è al settimo cielo per questa nuova opportunità, dove potrà finalmente farsi conoscere ad una platea televisiva decisamente più ampia. Se sul lavoro vive un periodo d’oro lo stesso non si può dire per la vita privata. La trentenne ha infatti annunciato sulle pagine del settimanale Nuovo Tv la fine della lunga relazione con il produttore cinematografico Roberto Cipullo, dal quale Carolina ha avuto quattro anni fa il figlio Filippo.

Un fulmine a ciel sereno visto che i due sembravano molto affiatati e innamorati e pronti anche a sposarsi. Il matrimonio, però, non è mai arrivato e oggi Carolina Rey riparte dal lavoro e dall’amore per suo figlio, che ha definito l’unico principe della sua vita.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Carolina Rey si è detta molto fortunata nonostante la sua condizione di mamma single. “Quando è arrivata la notizia di Weekly, sia il papà sia i nonni di Filippo si sono immediatamente messi a disposizione per darmi una mano”, ha detto la conduttrice.

Molto probabilmente Carolina Rey e l’ex compagno Roberto Cipullo hanno mantenuto un buon rapporto per il bene del loro bambino. Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della rottura.

La storia d’amore con Roberto Cipullo

Carolina Rey e Roberto Cipullo si sono conosciuti e innamorati nel 2015. Il produttore cinematografico ha corteggiato la conduttrice Rai per circa tre mesi prima di riuscire ad ottenere un appuntamento. La differenza d’età – ben venti anni – non è mai stato un problema per la coppia. Nel 2018 la nascita del piccolo Filippo.

Chi è Carolina Rey

Carolina Rey è una conduttrice, attrice e cantante classe 1991. Ha debuttato a dieci anni nel programma Piccole Canaglie di Canale 5 con Simona Ventura e Pino Insegno. Per un lungo periodo è stata uno dei volti di punta di Rai Gulp. Ma ha lavorato pure a: Festa Italiana, La vita in diretta, Zecchino d’Oro, Il boss delle pizze, L’anno che verrà, La vita in diretta, La settima porta. Di recente è stata opinionista di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

In qualità di attrice La Rey è stata nel cast dei film Fame e Risate in corso e nella fiction Un Medico in Famiglia 7, nella quale ha interpretato il ruolo di una delle amichette di Annuccia. Come cantante ha invece ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento per la colonna sonora del film Sconnessi.