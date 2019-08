Carolina Rey vita privata: l’amore con il compagno Roberto

Carolina Rey si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Confidenze. La conduttrice Rai ha parlato della sua vita privata, divisa tra il compagno Roberto e il figlio Filippo, e dei problemi alla tiroie che hanno segnato la sua adolescenza. Carolina è una conduttrice di 27 anni: ha mosso i primi passi in tv con Rai Gulp e a breve condurrà un programma di musica su Rai 2. Una carriera che la Rey sta costruendo passo dopo passo, con impegno e determinazione. Senza però sacrificare l’amore: dal 2015 è felicemente fidanzata con Roberto Cipullo, di professione produttore cinematografico. L’uomo è 20 anni più grande della presentatrice ma questo non ha creato alcun ostacolo al rapporto. Un rapporto nato per caso, ad un cena con amici in comune, e diventato realtà solo dopo un lungo corteggiamento da parte di Roberto.

Carolina Rey racconta l’amore del fidanzato Roberto

“Ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un sacco di no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e, alla fine, per non essere proprio maleducata ho accettato di prendere un aperitivo insieme. In quell’occasione ho scoperto una persona profonda e generosa, che ha tante affinità con me. Da quel giorno non ci siamo più lasciati”, ha raccontato Carolina Rey. Cipullo è piaciuto subito pure ai genitori di Carolina, che sono divorziati da tempo: la madre è una cantante lirica mentre il padre ha uno studio di radiologia odontoiatrica. Nel 2018 Carolina e Roberto sono diventati genitori del piccolo Filippo. La gravidanza non è stata facile per la Rey: ha dovuto trascorrere i primi due mesi a letto. Ora però sia mamma sia bambino stanno bene. “È solare, ride sempre”, ha assicurato la giovane.

Carolina Rey non ha avuto un’adolescenza semplice

Se a 27 anni Carolina Rey è una mamma e compagna sicura e soddisfatta, lo stesso non si può dire della sua adolescenza. Questa fase transitoria è stata segnata dal rapporto negativo con il corpo. A 15 anni, in poche settimane, Carolina è ingrassata di ben 20 chili. “Mi hanno portata da tutti i medici possibili e poi si è capito che era un problema di tiroide, ma non si trovava il rimedio. C’è voluto tempo però ne sono uscita grazie alla costanza dei miei genitori e alla mia forza di volontà”, ha spiegato.