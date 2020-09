Carolina Rey a Tale e Quale: “Divorata dai sensi di colpa per mio figlio”

Dopo tanti anni di gavetta è finalmente arrivata la grande occasione per Carolina Rey. La conduttrice e attrice di 28 anni è tra i concorrenti della decima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Una grande opportunità che la giovane ha inseguito per anni. In passato ha provato più di una volta a entrare nel cast del varietà di Rai Uno ma alla fine ci è riuscita solo quest’anno. E così oggi Carolina deve destreggiarsi tra le prove del programma e la vita privata. La Rey è infatti mamma di Filippo, un bambino di due anni. Non è facile essere una donna in carriera e la presentatrice ne ha parlato in una intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Carolina non ha nascosto i sensi di colpa che quotidianamente l’attanagliano per tutto il tempo trascorso lontano dal suo bambino, frutto del grande amore con il produttore cinematografico Roberto Cipullo.

Tale e Quale Show: Carolina Rey parla del figlio Filippo

“Sono felicissima, anche se, per il programma, sono impegnata per molte ore al giorno e mio figlio mi manca moltissimo, sono divorata dai sensi di colpa. Allo stesso tempo, però, sono consapevole che questa è la mia grande occasione e non voglio lasciarmela scappare”, ha confidato Carolina Rey alla rivista edita da Cairo Editore. Nessuna tata per la concorrente di Tale e Quale Show, che può contare sull’aiuto della famiglia. Un contributo prezioso arriva dalla madre di Carolina e dai suoi fratelli gemelli, Leonardo e Riccardo, che hanno venti anni. Non mancano all’appello i suoceri, ben felici di occuparsi del piccolo Filippo.

Carolina Rey figlio: gravidanza difficile per la conduttrice

Per Carolina Rey non è stato facile diventare mamma. Nel 2018, prima della nascita di Filippo, l’artista è stata costretta a passare i primi due mesi di gravidanza a letto. Oggi mamma e figlio sono in ottima forma. A detta di Carolina, Filippo è un bambino solare, vivace e sorridente. Da qualche anno la Rey fa coppia fissa con Roberto Cipullo, produttore cinematografico più grande di venti anni. La grossa differenza d’età non è mai stato un problema per la ragazza, che è molto legata al suo compagno. Per il momento la coppia ha deciso di non convolare a nozze.

Tale e Quale Show: chi è la concorrente Carolina Rey

Carolina Rey è una conduttrice, attrice e cantante. Per un lungo periodo è stata uno dei volti di punta di Rai Gulp. Ma ha lavorato pure a: Festa Italiana, La vita in diretta, Zecchino d’Oro, Il boss delle pizze, L’anno che verrà. In qualità di attrice La Rey è stata nel cast dei film Fame e Risate in corso e nella fiction Un Medico in Famiglia 7, nella quale ha interpretato il ruolo di una delle amichette di Annuccia. Come cantante ha invece ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento per la colonna sonora del film Sconnessi.