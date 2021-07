Carolina Marconi mette la parrucca (foto): scelta, costi e dettagli acquisto

Carolina Marconi, 43 anni, continua a raccontare pubblicamente la sua battaglia contro il cancro. Poche settimane fa, l’ex concorrente del Grande Fratello 4, ha informato i suoi fan di Instagram sul fatto che le è stato diagnosticato un tumore al seno. Da allora ha deciso di condividere la sua lotta alla malattia, mostrandosi senza filtri e narrando lo stato d’animo con cui sta affrontando la situazione.

Nessuna remora nemmeno a farsi immortalare senza capelli, che hanno cominciato a diradarsi dopo l’inizio del ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo. Si giunge all’ultimo post che la Marconi ha veicolato sui suoi profili social, in cui è apparsa con una folta chioma, merito di una parrucca che ha acquistato per far fronte alla caduta di capelli.

“Buongiorno, come state? Io bene! Come vedete oggi da pelatina a capellona – spiega l’ex gieffina -. Volevo una parrucca da un po’, allora ho fatto una ricerca su Instagram ed ho trovato loro @marinapostiches. Li ho contattati (oltre 53 anni di artigianato italiano, sono di Verona) ed ho subito scoperto una grande famiglia, delle bellissime persone, professionali che ti seguono nei minimi dettagli cercando di soddisfare ogni tua esigenza”.

Carolina passa a descrivere i dettagli che le hanno permesso di acquistare la parrucca: “Vivendo a Roma chiaramente ho fatto tutto a distanza. Ho dato la misura della circonferenza della testa e quindi ho deciso con loro il colore ed il taglio. La cosa bella è che la parrucca è arriva prima del previsto, prima che cadessero i capelli. Volevo metterla subito per nn vedermi “cambiata!”. Sinceramente non so come avrei potuto reagire, ma quando fai questo tipo di percorso piano piano capisci che l’ultimo tuo pensiero sono la caduta dei capelli perché la verità è che indebolendosi non appartengono più a te e diventa quindi una liberazione rasarli” .

“Per me – aggiunge la 43enne – è stato così, alla fine preferivo vedermi pelata. Sinceramente pensavo di soffrire man mano che i giorni passavano e mi guardavo allo specchio del mio bagno. Avevo paura di non riconoscermi. Invece nel mio inconscio capivo che ero sempre io. Il mio sorriso, i miei occhietti e cercavo di amarmi ancora di più (nella vita ti devi prendere cura di te stesso e amarti, non aspettare che lo facciano gli altri )”.

E ancora: “Prendi una forza che non credevi di avere, che sia chiaro se fa troppo caldo vado anche in giro da pelatina. Ma la vita è uno stato d’animo. Ci sono giorni che ti vuoi vedere anche con i capelli. Quando l’ho indossata ero felice come una bambina. Marinapostiches ha fatto un ottimo lavoro, la parrucca è meravigliosa, leggera, non la senti in testa. Non pizzica e non ti fa sudare, ma soprattutto sembra di non averla”.

La Marconi, viste le tante richieste da parte dei fan relative ai costi di una parrucca simile alla sua, ha spiegato che “le parrucche fatte bene costano e ci sono purtroppo persone che non possono affrontare una spesa del genere”. Per ovviare a tale problema, Carolina ha deciso nel suo “piccolo di creare una associazione per cercare di aiutare tante donne ad avere la loro parrucca gratis”. “Ma ci vorrà del tempo, spero che mi aiuterete a farle felici. Grazie di cuore per il sostegno. Dio vi benedica”, ha concluso l’ex gieffina.

Carolina Marconi: la tv, il Grande Fratello e l’amore

Carolina Marconi è nata il 14 aprile del 1978. Ha origini venezuelane ma è naturalizzata italiana ed è figlia di un diplomatico italiano-eritreo (Pasquale Marconi). La notorietà a livello nazionale l’ha raggiunta partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello.

Prima di sbarcare nel programma, però, aveva già fatto diverse esperienze sul piccolo schermo. Infatti, in qualità di valletta, prese parte a Beato tra le donne, I cervelloni, Festa di Classe, Goleada, Stasera pago io, tutte trasmissioni andate in onda tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000.

Tornando al GF, nella Casa più spiata d’Italia conobbe il DJ Tommy Vee, con il quale allacciò una love story. La relazione si concluse a circa un anno dalla fine dell’esperienza nel reality show. Oggi Carolina è felicemente fidanzata con il calciatore romano Alessandro Tulli, nato l’8 aprile del 1982.