Carolina Marconi s’è rasata totalmente a zero (foto): “Tumore? non mollo”

Carolina Marconi ha deciso di rasare completamente il suo capo ed eliminare così anche il caschetto che aveva fatto negli ultimi giorni. Operazione effettuata con l’ausilio di una apposita macchinetta, quindi ha ripreso la scena con il suo cellulare e condiviso sul suo account ufficiale Instagram.

Ed è sempre con il sorriso e con una buona dose di positività che Carolina sta affrontando una nuova fase della sua malattia. A causa della chemioterapia a cui si sta sottoponendo per via del suo tumore al seno, la Marconi stava perdendo, infatti, ciocche di capelli.

“Ho rasato i capelli da sola” ha detto Carolina, per poi aggiungere che non ne poteva più nel vederli cadere. Rasarli è quindi stato per lei una vera liberazione. Il lato positivo di questa sua scelta è il fatto che non avendo più i capelli adesso è più fresca e sente meno caldo.

L’instagrammer ha poi voluto rassicurare i suoi follower e fan dicendo che lei non molla mai e che il suo umore è alto. Successivamente la Marconi ha condiviso alcune riflessioni: “La salute è la cosa fondamentale“, quindi ha aggiunto che questo percorso a cui è stata obbligata dal destino, le sta insegnano molto.

Lei ama dire di non essere malata, piuttosto che è davanti ad una situazione da risolvere. La positività con cui Carolina sta affrontando la malattia è molto apprezzata dai suoi seguaci. Il suo atteggiamento, le sue parole, gli appelli che lancia attraverso i social sono d’esempio per molti.

Anche Carolina ha avuto paura, timore per quanto le stava accadendo. La paura ha bussato alla sua porta quando ha fatto la prima chemio. Lei non sapeva che effetto le avrebbe potuto fare il liquido che le si stava iniettando nelle vene.

Ma anche il suo attaccamento alla vita e alle cose positive e belle hanno prevalso. Ha superato la paura grazie al suo sogno di diventare mamma, ai progetti lavorativi e tanto altro. E anche in questo caso i sogni aiutano a vivere. Questo Carolina lo sa bene

