Carolina Marconi: “Fine chemio rossa, ora la bianca”. Gli effetti collaterali

Carolina Marconi, 43 anni, non perde il sorriso e prosegue la sua personale battaglia contro il cancro al seno di cui è stata colpita nelle scorse settimane. L’ex gieffina ha deciso di raccontare via social i passi della sua lotta al tumore, senza remore e senza filtri. Nelle scorse ore ha riferito che si avvierà ad effettuare l’ultimo ciclo chemioterapico rosso, dopodiché passerà a quello bianco, che prevede una somministrazione differente di farmaci.

La Marconi ha informato i suoi numerosi fan tramite un post Instagram, dove non ha avuto problemi a ritrarsi senza capelli che, come è noto, spesso cadono quando si affrontano cure così potenti. Di recente si è mostrata anche con una parrucca.

“Buona serata dalla vostra pelatina in bikini. Come state? Io bene… Molto meglio. Mercoledì dovrò fare il quarto ciclo di chemio rossa. Sarà l’ultima, daje. Poi inizierò quelle bianche. Vi voglio bene grazie starmi vicino”. Immediata la reazione dei suoi ‘seguaci’ che in pochi minuti l’hanno sommersa di affetto, scrivendole centinaia di messaggi, spronandola a non mollare e complimentandosi per lo spirito con cui sta affrontando la malattia.

Carolina Marconi e gli effetti collaterali della chemioterapia

La chemioterapia è una delle cure più potenti utilizzate in ambito medico. La sua somministrazione ha diversi effetti collaterali. Come spiega il sito specializzato Ilportaledelbenessere.it, ecco quali sono i principali effetti indesiderati che vengono spesso scatenati dai cicli di chemioterapia per curare i tumori al seno.

Prima di elencare gli effetti collaterali, è opportuno citare un dato relativo alla chemioterapia rossa. Sempre secondo quanto reso noto da Ilportaledelbenessere.it, una revisione del 2017 ha fatto emergere che l’uso della chemioterapia rossa è stata in grado di promuovere la remissione nel 71 % dei soggetti con carcinoma mammario.

Di seguito gli effetti collaterali del ciclo terapico rosso:

Perdita di capelli

Nausea e vomito

Candidosi

Afte

Stitichezza, in questo caso si consiglia di assumere almeno 2 litri d’acqua e utilizzare un integratore di fibre, come lo psillio.

Sanguinamento gengivale

Vertigini

Stanchezza

Urina dal colore rosso

Mal di testa

Dolore diffuso nel corpo

Inappetenza

Oltre gli effetti collaterali più comuni della chemio rossa, ci sono altri effetti meno noti e più rari, come: