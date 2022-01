Carolina Marconi dopo il tumore: “Incubo finito, quando potrò avere un figlio”

By

La showgirl Carolina Marconi, concorrente del Grande Fratello 4, ha combattuto recentemente la battaglia più dura: quella contro il cancro. La 43enne ha recentemente concluso l’ultimo ciclo di chemioterapia e si appresta a tornare ad una vita normale, come ha raccontato ai microfoni di Verissimo nel corso della puntata che andrà in onda domenica 23 gennaio 2022.

Carolina Marconi, com’è noto, ha affrontato la guerra contro il cancro al seno con molta grinta, raccontando sui social il suo percorso. Nel salotto di Silvia Toffanin la venezuelana si è aperta raccontando le sue sensazioni al termine del ciclo di cure e le sue prospettive per il futuro. Come ha raccontato qualche giorno fa su un post su Instagram, la Marconi ha finalmente rimosso la cannula della chemio, lunga 41 centimetri, dal braccio. Per la showgirl, come ha spiegato a Verissimo, è stata, ovviamente, una liberazione:

“È stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia. Inizio a sentire i capelli che ricrescono. Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino, solo per ricordarmi come si faceva”.

Finalmente la Marconi potrà portare di nuovo i capelli lunghi. La 43enne, lo scorso giugno 2021, ha raccontato ai suoi followers di Instagram di aver iniziato la prima fase della chemioterapia e di essere stata quindi costretta a rasare la sua amata chioma. “Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti”. Ha scritto in quell’occasione la Marconi, evidentemente affranta. A quanto pare, finalmente, il suo incubo è terminato.

L’attrice e showgirl in questo periodo sta promuovendo il suo libro, intitolato “Sempre con il sorriso”, in uscita il prossimo 25 gennaio 2022. Qui la 43enne, come ha spiegato alla Toffanin, ha cercato di veicolare nel modo più sincero possibile le sue emozioni alle prese con la malattia cercando di dare speranza e forza a chi sta provando le stesse difficoltà.

“Il cancro non dipende da nessuno ma conta lo spirito con cui lo si affronta: se lo fai in modo positivo riesci a superare tutto. Questa cosa mi ha uccisa, ho toccato il fondo, ma ora sono risalita più forte di prima. La vita me la voglio godere tutta”.

La Marconi sarà presente a Verissimo insieme al suo compagno Alessandro Tulli, ex calciatore. Quest’ultimo è stato accanto a lei durante questo difficile percorso. Il 39enne, come riportato dalle anticipazioni del programma, ha lodato la forza dimostrata dalla fidanzata che ha permesso loro di superare i momenti più bui:

“Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente”.

Il sogno della coppia, chiuso questo difficile capitolo, è avere un figlio. Ciò non potrà accadere a breve ma è comunque nei piani di Carolina, che appare molto determinata nel raggiungere questo traguardo.