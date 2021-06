Carolina Marconi si appresta a combattere la battaglia più difficile che le sia mai capitata, quella contro il cancro. L’annuncio della malattia è giunto qualche giorno fa. A farlo la diretta interessata tramite i suoi profili social. Adesso è arrivato il momento delle cure. Questa settimana l’ex gieffina inizierà il primo ciclo di chemioterapia. A darne notizia è sempre lei e sempre attraverso Instagram dove si è mostrata con un nuovo taglio di capelli ai quali ha dato una netta sforbiciata.

“4/06/2021 ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio, Domani, il 16 di giugno, il mio primo ciclo lo farò di pomeriggio. Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti”. Esordisce così Carolina nel post Instagram con cui ha reso noto l’inizio delle cure. Quindi aggiunge: “Tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco. Tutto questo passerà, i capelli cresceranno”.

La Marconi quindi dà libero sfogo alle sue riflessioni. Riflessioni che nascondono timore e sofferenza. Non potrebbe essere altrimenti in una simile situazione: “L’ importante è la salute; è quello che mi sento dire tutti i giorni. Ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa, che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva ). Che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina”.

L’ex gieffina spiega infine che nonostante abbia rinunciato ai suoi amatissimi capelli, si vede comunque “bene”. “Mi piaccio! Certo adesso dovrò vedere come sarò da rasata. Alla prossima diretta. Grazie per starmi vicino, apprezzo tanto il vostro sostegno. Siete meravigliosi. Vi abbraccio”, ha concluso rivolgendosi ai suoi fan.

Carolina Marconi, il calore dei fan e dei vip

Il post di Carolina è stato commentatissimo dai fan. In tantissimi le hanno scritto parole di sostegno e stima, augurandole che tutto possa andare per il meglio e che possa uscire presto dall’incubo del cancro. Diversi anche i vip che si sono fatti vivi, riservando pensieri di affetto alla Marconi.

Samantha De Grenet, che ha dovuto affrontare un tumore al seno in tempi non sospetti, ha scritto: “Tesoro mio dolce, sei una guerriera ed il tuo sorriso è l’ arma più potente che esiste… Supererai tutto velocemente e tornerai più forte di prima. I capelli ricresceranno ma sappi che con la faccia che ti ritrovi senza sarai stupenda, meravigliosa come Demie Moore in Soldato Jane”.

Alla conduttrice ha fatto eco Guendalina Canessa, nota influencer nonché ex gieffina (partecipò alla settima edizione del relaity show): “Stai da Dio con i capelli così, amore. Ma davvero! Anzi ti posso dire? Meglio! Dai baby che sei una forza della natura!! Andrà tutto bene, ti bacio forte forte”.

Parole di sostegno anche da parte di Stefania Orlando: “Sei talmente bella, fuori e dentro. Siamo con te”. Alessandra Pierelli, ex di Costantino Vitagliano, ha commentato con un “Sei una forza”. Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan e anch’ella alle prese con un tumore, le ha ricordato che è bella “con e senza” i capelli. Anche la showgirl Natalia Bush e Andrea Montovoli, attore ed ex gieffino, hanno voluto ‘esserci’ sotto al post, piazzando dei cuori rossi in segno di vicinanza.

Carolina Marconi e il tumore al seno

Carolina Marconi ha reso pubblica la sua malattia il 25 maggio scorso. In quella data ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi il 24 marzo: tumore al seno. Dopo la ‘botta’ iniziale ha cercato di recuperare la calma e di affrontare a testa alta il percorso di cure.