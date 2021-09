Carolina Marconi a Verissimo: la frase sul tumore lascia tutti senza parole

Carolina Marconi è stata ospite di Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 domenica 26 settembre 2021. L’ex concorrente del Grande Fratello e soubrette ha raccontato a Silvia Toffanin la sua lotta contro il cancro. L’italo-venezuelana sta combattendo dalla scorsa primavera con un tumore al seno.

Dopo la diagnosi arrivata a marzo Carolina è stata operata al seno – un intervento durato ben otto ore in cui alla Marconi è stato primo asportato il tumore e poi ricostruito il decolleté – e ora sta affrontando un ciclo di chemioterapia. Una terapia intensa e dolorosa, che ha portato la Marconi a perdere i capelli.

Inizialmente Carolina Marconi aveva deciso di indossare delle parrucche ma poi ha scelto di mostrarsi completamente rasata. A Verissimo la Marconi non è riuscita a trattenere le lacrime e si è commossa pure Silvia Toffanin, che ha perso di recente la madre Gemma proprio a causa di un tumore.

Durante l’intervista c’è stata una frase di Carolina Marconi che ha lasciato il pubblico di Verissimo emozionato:

“Quando i medici mi hanno detto della malattia io ho risposto così: “Io non ho tempo per un tumore, io devo fare un figlio”

Carolina, 43 anni, ha scoperto la malattia per caso, durante degli accertamenti approfonditi per avere un bambino. La Marconi era pronta a sottoporsi ad una fecondazione assistita ma ha dovuto rimandare tutto quando ha scoperto il tumore. Una confessione, quella della Marconi, che ha commosso tutti.

“Mi si è spezzato il cuore”, ha ammesso un fan su Twitter. “Che storia incredibile Carolina Marconi. È bellissima, una vera e propria forza della natura e merita solo il meglio”, ha scritto qualcun altro. C’è poi chi ha aggiunto: “Impossibile non commuoversi con le parole di Carolina”.

E poi ancora: “La storia di Carolina Marconi mette i brividi… ti auguro il meglio, sei una forza della natura”; “Vedere Carolina piangere e sentire il suo racconto mi fa stare proprio male. Spero con tutto il cuore che si risolva per il meglio”.

C’è chi ha pure raccontato sui social network la propria esperienza:

“Cara Carolina, anche io non avevo tempo per un tumore perché avevo appena 20 anni e dovevo studiare medicina. Mi sono fermata e ho dovuto prendere quel tempo e scoprire una me stessa che non avrei mai immaginato. Sii forte, non ti arrendere e chiedi sempre aiuto”