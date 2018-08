Carolina Marcialis, la moglie di Cassano si svela: matrimonio, pallanuoto e figli

Carolina Marcialis parla del matrimonio con Antonio Cassano, del ritorno nella pallanuoto e di un terzo figlio

Carolina Marcialis (età 27 anni, è classe 1991) ha rilasciato una lunga intervista a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport. I temi trattati? Il matrimonio con Antonio Cassano, il ritorno nella pallanuoto e i due figli, Christopher e Lionel, che potrebbero avere presto un fratellino o una sorellina. Di recente la sportiva ha festeggiato l’ottavo anniversario di matrimonio con Cassano, sposato nel 2010 a Portofino. “Con Antonio non ci si annoia mai. Ti alzi al mattino e non sai mai che cosa riservi la giornata, può sempre accadere di tutto. In un niente puoi ritrovarti in un aeroporto”, ha confessato Carolina, che ama l’imprevidibilità del calciatore. “A qualcuno può non piacere ma Antonio è buono, una persona generosa, un ottimo marito e papà. Prima bisogna conoscerlo e poi giudicarlo”, ha aggiunto la Marcialis.

Carolina Marcialis: “Essere la moglie di Cassano non è facile”

Nonostante i pregi e i lati positivi di Antonio Cassano, Carolina Marcialis ha ammesso che non è facile essere la moglie dello sportivo barese. “Certo, è divertente ma anche molto impegnativo. Siamo una coppia litigarella, abbiamo due personalità molto forti, quindi per stargli dietro, per tenergli testa serve tanta forza, pure interiore”, ha ammesso la donna. Nonostante questo Carolina non può fare a meno del marito, che gli ha donato i figli Christopher e Lionel, che hanno rispettivamente 7 e 5 anni. Il secondo è stato chiamato così in onore di Messi ma in realtà, come rivelato dalla madre, va matto per Cristiano Ronaldo, il neo acquisto della Juventus. “Lo guarda ammirato e ne imita i movimenti dopo ogni gol”, ha fatto sapere Carolina.

Terzo figlio per Cassano? Carolina Marcialis approva

La famiglia Cassano potrebbe presto allargarsi: Carolina Marcialis non ha escluso la possibilità di avere un terzo figlio. “Non so quando arriverà, ma ne sono certa”, ha puntualizzato la giovane. Che, nel frattempo, è tornata a giocare a pallanuoto, sport che aveva lasciato tempo fa per dedicarsi ai bambini. Da qualche mese la Marcialis è una giocatrice del Rapallo. Il sogno della moglie di Cassano è quello di riuscire a vincere uno scudetto e di essere chiamata dalla Nazionale.