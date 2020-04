Carolina Gianuzzi e Kitae, cosa è successo dopo Pechino: tutta la verità

Pechino Express 2020, cosa è successo tra Carolina e Kitae dopo il programma? Spunta tutta la verità

Carolina Gianuzzi e Kitae a Pechino Express 2020 hanno conquistato il pubblico: sono tutti pazzi di loro! Sarà nato l’amore oppure no dopo il programma? Kitae è spuntato nella semifinale di martedì scorso e Carolina ha detto di essersi innamorata di lui, l’uomo che ha ospitato i Wedding Planner in Corea. Non solo, perché Caro è riuscita a chiamare Kitae grazie al cellulare di un’altra donna che li ha ospitati durante la tappa di Pechino Express e lui li ha raggiunti di corsa il giorno dopo. Oggi abbiamo scoperto cosa è successo tra Carolina e Kitae dopo Pechino Express, grazie a Costantino Della Gherardesca! Durante la solita diretta su Instagram prima della puntata, il conduttore ha indagato un po’ prima con Enzo Miccio e poi con Carolina.

Enzo Miccio parla di Kitae di Pechino Express: “Ci siamo sentiti”

Enzo, che oggi si è difeso per aver eliminato i Gladiatori, ha raccontato che Kitae è un uomo davvero speciale e che ha avvertito la sensazione che fossero amici di vecchia data. E sulla sua assistente ha detto: “Lei si innamora un giorno sì e l’altro pure, se tu la guardi in modo un po’ dolce lei si innamora, è un animo buono e gentile. Si innamora di questo e lo cerca attraverso il telefono di un’altra signora che ci ha ospitati e questo il giorno dopo si fa ben 200 km per venirci a prendere e per rivedere Carolina. Ed è stato veramente speciale”. Non è nato l’amore, ma i Wedding Planner sono rimasti in contatto con Kitae: “Ci siamo risentiti, ci siamo scritti delle email”. Non ha aggiunto altro, ha lasciato la parola a Carolina.

Carolina e Kitae dopo Pechino Express, la Wedding Planner racconta cosa è successo

Proprio Caro si è collegata con Costantino dopo Miccio e ha confermato che non è sbocciato l’amore, in realtà. queste le sue parole: “Sono stata sommersa di messaggi. Come già ha accennato Enzo, io ho un piccolo difetto: non butto nemmeno i fazzoletti di carta perché mi affeziono. Mi affeziono a tutti subito, però effettivamente in due giorni essermi innamorata è difficile. Nonostante io lo trovi uno dei migliori uomini che abbia conosciuto. Siamo rimasti amici, Corea del Sud e Milano non è proprio facile. Non ci sarà un matrimonio, devo deludere tutti”. Non è successo nulla tra loro, ma Caro ha aggiunto un altro dettaglio: “Anche la mamma di Kitae stava cercando di accasarmi con lui!”.

Kitae di Pechino Express 2020, parla Carolina: “Sta avendo un piccolo successo”

Carolina ha aggiunto che Kitae diventerà presto sindaco del suo paese in Corea e che dopo averlo taggato sul suo profilo Instagram lui è diventato quasi una star! “Kitae sta avendo un piccolo successo. Hanno iniziato a seguirlo e gli scrivono. Per me è una cosa bellissima che è successa”, ha raccontato.