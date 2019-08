Carolina Crescentini è incinta di Motta? Pancino sospetto e gossip

Carolina Crescentini e Motta aspettano un figlio? Gli ultimi gossip

Cicogna in volo per Carolina Crescentini e Francesco Motta. O almeno così sussurra il settimanale Nuovo, che ha pizzicato la coppia a Taormina in un momento di relax. In Sicilia l’attrice è stata paparazzata sempre con abiti lunghi e ampi e in piscina ha indossato un costume intero blu scuro, che sembra fatto apposta per occultarne le rotondità. Non solo: alcuni amici di Carolina e Francesco hanno spifferato che durante una cena lei avrebbe mostrato un pancino sospetto e che avrebbe brindato due volte con l’acqua, rifiutando il vino. In più il portavoce della Crescentini si è rifiutato di parlare di queste voci con la rivista, non confermando ma neppure smentendo la notizia. Dunque primo figlio in arrivo per la 39enne?

La storia d’amore tra Francesco Motta e Carolina Crescentini

La relazione tra Carolina Crescentini e Motta procede a gonfie vele da due anni. Il primo incontro è avvenuto nel 2017 grazie ad una cena organizzata da amici in comune e Carolina e Francesco non si sono più lasciati. Anche se, va detto, la scintilla non è scattata subito: Motta è più giovane della Crescentini di sei anni e questo ha frenato inizialmente la star lanciata da Notte prima degli esami oggi. Col tempo i due si sono lasciati travolgere dalla passione e attualmente formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo.

Carolina Crescentini e Motta: mistero sul matrimonio segreto

Qualche mese fa si è parlato con una certa insistenza di un matrimonio segreto celebrato tra Carolina Crescentini e Motta. L’attrice e l’artista hanno replicato ai gossip restando vaghi e non fornendo ulteriori dettagli. “Siamo una bella squadra, il suo supporto per me è importante. Ho sentito di un presunto matrimonio, ci tengo solo a dire che io Carolina la sposo tutti i giorni. È fantastica”, si è limitato a dichiarare il cantautore.