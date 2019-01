Carmen Russo sconvolta, grave lutto. Morta la madre: “Cuore a pezzi”. Le parole della danzatrice

Carmen Russo è sconvolta. La ballerina sta vivendo il lancinante dolore per il lutto della madre Giuseppina, scomparsa nelle scorse ore. A rendere nota la morte dell’anziana signora è stata la stessa moglie di Enzo Paolo Turchi, attraverso un doloroso messaggio veicolato sui suoi profili social. Nella fattispecie Carmen ha pubblicato una foto con la mamma, con a corredo una dedica in cui trapela sofferenza e sconforto. “Cara mamma Giuseppina, ci hai lasciato e sei volata in cielo, così abbiamo detto a Maria (figlia di 5 anni di Carmen ed Enzo, ndr). Noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce”.

“Grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi, mamma”

“Grazie mamma per avermi amato e cresciuto – prosegue Carmen Russo -, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà. La vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina. Carmen Enzo Paolo e Maria”. Il post, pubblicato su Instagram, ha generato una valanga di reazioni da parte dei fan e dei volti noti dello spettacolo, che sono accorsi ad esprimere la loro vicinanza alla showgirl, porgendo le condoglianze. Per quanto riguarda le cause del decesso, non è giunta alcuna notizia.

Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la piccola Maria uniti nel lutto: addio a Giuseppina

Carmen Russo è sposata dal 1987 con Enzo Paolo Turchi. I due si conobbero 4 anni prima, nella celebre trasmissione di Canale 5 Drive In. Sbocciò subito l’amore, coronato in seguito con le nozze. La coppia, con gran sorpresa, ha dato alla luce la figlia Maria il 14 febbraio 2013. Carmen, classe 1959, è dunque diventata madre a 53 anni per la prima volta. Enzo Paolo, classe 1949, è divenuto padre a 63 anni.