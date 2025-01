Carmen Russo, GF o Isola? Lei chiarisce e ammette qualcosa

È sabato pomeriggio del 4 gennaio 2025 e su Rai2 va in onda Storie di donne al bivio weekend, format condotto e diretto da Monica Setta. Dopo la lunga intervista a Loredana Lecciso, a sedere sulla poltrona di velluto rosa è Carmen Russo, descritta dalla conduttrice come “una delle donne più amate della televisione italiana”. Di rosso vestita e scintillante come sempre, Carmen ha parlato della sua vita professionale e di quella privata, Enzo Paolo Turchi ovviamente compreso. I due, iconici dal punto di vista mediatico, stanno insieme da 40 anni e insieme hanno avuto Maria, la loro prima figlia, voluta e desiderata più di ogni altra cosa. Sapevate che Carmen per quasi dieci anni ha provato a rimanere incinta tramite la fecondazione assistita? Tanti i tentativi, tante le risposte negative, tanti i viaggi a Međugorje e una speranza sempre più in bilico: diventare madre sembrava un sogno irrealizzabile…e invece! C’è spazio anche per il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi: Carmen entrerà nella Casa?

Carmen Russo nuova concorrente di reality? La risposta a Storie di donne al bivio weekend

L’intervista a Carmen Russo punta anche alla curiosità e al gossip più schietto. Monica coglie la palla al balzo e approfitta dei vari rumors circolanti in queste ultime settimane e le chiede: “Entrerai nella Casa del GF come concorrente oppure no?” – ma Carmen una volta per tutte chiarisce la situazione e ammette: “No Monica, non penso proprio“. E su L’Isola? La domanda è lecita, dato che c’è chi ha parlato di una sua possibile partecipazione al reality di avventura:

Anche qui no, non parteciperò. L’ho già fatto nella prima edizione che fu un successo, poi una seconda in Spagna e l’ultima in coppia con Enzo Paolo. Potrei partecipare come inviata…chissà!

Insomma, niente più reality per Carmen al momento, che ha appena concluso un Natale e un Capodanno insieme alla famiglia, tra sveglie rimandate e improvvisazioni di giornata.

L’ingresso di Carmen al GF per risollevare Enzo Paolo: “Sei entrata per fare l’amore con lui”

Come mai Carmen era entrata al GF durante la permanenza di Enzo Paolo? “Non lo vedevo più lui“, ha ammesso la ballerina, ma è Monica Setta che incalza e le dice: “Sei entrata nella Casa per fare l’amore con lui“, mentre le guance di Carmen arrossiscono. Sì, effettivamente Carmen è entrata anche per quello, ma non “solo per quello”. Per Enzo Paolo il momento non era semplicissimo e la showgirl aveva realmente avuto paura di perderlo. Il suo ingresso è stato salvifico per Enzo, che comunque da lì a poco ha scelto di abbandonare il reality come concorrente, rientrando poi come coreografo esterno, in compagnia proprio di Carmen.

Per lei tanti progetti futuri imminenti, ma la conduttrice ci lascia sulle spine, dicendo che se parlerà più avanti: non ci resta che attendere!