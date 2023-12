Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: “Crisi? Ora parliamo noi”

Carmen Russo, recentemente ospite a Storie di donne al bivio, programma in seconda serata di Monica Setta, aveva lasciato intendere di star attraversando un periodo di crisi con Enzo Paolo Turchi, con cui è sposata da ben 36 anni. Nonostante ciò, l’ex vippona aveva smentito una separazione con il marito. Nel giro di poche ore dall’intervista rilasciata dalla showgirl, ad ogni modo, un video social pubblicato proprio da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ha allontanato le recenti voci di crisi. I due, attraverso un ironico scambio di battute, hanno confermato il loro amore che, come detto, dura ormai da quattro decenni.

Carmen Russo: l’ironico video che allontana le voci di crisi

Nel video in questione, il ballerino si avvicina a Carmen, dicendole che deve darle una notizia: “Carmen devo darti una notizia importantissima, solo noi non la sappiamo, tu pensa che pure alla radio l’hanno detto stamattina, addirittura i social. La nostra è una famiglia strana, che tutti lo sanno e noi non lo sapevamo. Anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente“.

Ecco quindi che Carmen ha prontamente risposto: “No! Un’altra volta? Ma non è possibile. Ci sono le feste, Natale, ci separiamo dopo le Feste, intanto facciamo gli auguri a tutti“. In modo scherzoso la coppia ha voluto far capire che in tante occasioni la loro storia era stata data come sul punto di esaurirsi, ma che poi non è stato davvero così.

L’intervista di Carmen Russo e l’ipotesi di crisi

Nel corso dell’intervista a Storie di donne al bivio, Carmen Russo si era mostrata turbata a causa dei gossip circolati di recente, smentendo, oltre alla possibile separazione con Enzo Paolo Turchi, anche le voci su un presunto nuovo compagno misterioso. Le parole di Carmen Russo, non del tutto rassicuranti, nella trasmissione di Monica Setta, avevano però ben presto fatto il giro del web, lasciando basiti in molti. In quell’occasione, infatti, era stata la prima volta che si sentiva parlare di crisi tra la showgirl ed Enzo Paolo Turchi. Ecco quindi che sui social diversi utenti avevano manifestato la speranza che tutto potesse risolversi per il meglio.

Carmen, all’interno dell’intervista, aveva anche spiegato come gli scontri e i momenti di riflessione potessero rafforzare una storia d’amore, mostrandosi sicura che le cose si sarebbero presto sistemate. Così, a quanto si può notare nel video, è stato: con un semplice gesto la storica coppia ha voluto confermare la solidità del loro amore.