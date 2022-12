Imprevisto per la ballerina 63enne durante l’entrata in Chiesa della sposa: decisivo l’intervento del marito Enzo Paolo Turchi

Non c’è due senza tre. Dopo le cadute in televisione, prima a Bella Mà da Pierluigi Diaco e poi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Carmen Russo è scivolata pure in Chiesa. Più precisamente al matrimonio di Francesca Cipriani, che è stato celebrato a Roma lo scorso 3 dicembre.

La famosa ballerina – come potete vedere nel video più in basso – era intenta a riprendere con il telefonino l’entrata in Chiesa della sposa Francesca Cipriani, accompagnata dal padre, quando è inciampata negli addobbi floreali. A sorreggerla in tempo il marito Enzo Paolo Turchi, che aveva in braccio la figlia Maria.

Il filmato, divulgato sui social network da un altro ospite alle nozze, ha fatto prontamente il giro del web diventando così virale. Carmen Russo non si è di certo spaventata e ha continuato imperterrita a riprendere la scena. La 63enne è da tempo amica della Cipriani e insieme hanno condiviso l’esperienza al GF Vip.

la caduta di carmen russo pure in chiesa non ce la faccio + pic.twitter.com/qTPuy3qgtX — giulia (@gabrielsniceass) December 5, 2022

Il matrimonio di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha sposato l’imprenditore Alessandro Rossi nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina. Poi i festeggiamenti sono proseguiti in un castello alle porte della Capitale. Alfonso Signorini doveva essere uno dei due testimoni della sposa ma all’ultimo ha dato buca. Ignoti i motivi di questo forfait ma il giornalista è stato sostituito da Giucas Casella.

All’evento erano presenti molti ospiti Vip, tra i quali tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Alex Belli, Delia Duran, Guenda Goria, Mirko Gancitano, Lucrezia Selassié, Jessica Selassié, Sophie Codegoni, Raffaella Fico, Aldo Montano, Giacomo Urtis, Manila Nazzaro.

Grandi assenti Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo. La prima doveva anche cantare in Chiesa ma non si è presentata per alcuni problemi alle corde vocali. Il nuotatore, invece, ha preferito declinare l’invito per evitare gossip spiacevoli sulla sua vita privata dato il coinvolgimento dell’ex fidanzata Lulù all’evento.

Chi è il marito di Francesca Cipriani

Il marito di Francesca Cipriani è originario di Cesenatico: è un imprenditore e costruttore. La showgirl e Alessandro Rossi si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Il ragazzo ha un figlio nato da una precedente relazione.