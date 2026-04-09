Carmen Russo a un passo dal GF Vip, ma Enzo Paolo Turchi la supplica di non andare: il motivo

Durante la trasmissione Storie di Donne al Bivio Weekend, sabato scorso, la conduttrice Monica Setta ha dato un grande spoiler: la possibile partecipazione di Carmen Russo al GF Vip. Quest’ultima, ospite del programma, si sarebbe resa disponibile per un’altra esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, essendo tranquilla della presenza di papà Enzo Paolo Turchi per la loro figlia Maria. Tuttavia, il marito è pronto a fermarla, implorandola di non andare.

Enzo Paolo Turchi frena Carmen Russo: no al Grande Fratello Vip

Finora si è parlato con entusiasmo di due eventuali ingressi nel reality show, tra cui quello di Carmen Russo. Per la nota showgirl non sarebbe la prima volta, anzi, la potremmo ormai considerare una veterana del programma. Prese parte al cast, a GF Vip già iniziato, nel 2017, insieme a Raffaello Tonon e Corinne Cléry – venendo poi eliminata all’ottava puntata contro Aida Yespica. Dopodiché la ritrovammo nell’edizione 2021/2022, infine nel 2024, quando si unì al marito Enzo Paolo Turchi – quest’ultimo concorrente – per alcuni giorni.

Ebbene, proprio suo marito sarà prossimo ospite di Monica Setta, sabato 11 aprile, alla trasmissione Storie di Donne al Bivio Weekend. Tenterà di fermare pubblicamente le intenzioni di Carmen Russo a partecipare nuovamente al Grande Fratello Vip, per ragioni strettamente personali e delicate: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per cui non vorrebbe essere lasciato solo in una tale situazione, soprattutto durante il periodo della convalescenza in quanto necessiterà di maggiore assistenza e cura.

Dunque la sua presenza in studio fungerà da supplica, sperando che l’amata consorte colga questo appello. Da una parte la voglia di Carmen ripetere ancora un’esperienza televisiva che, ormai, conosce molto bene; dall’altro lato la preoccupazione di Enzo Paolo di non avere quel prezioso sostegno nel momento del bisogno. Indipendentemente da queste circostanze, il loro è da sempre un rapporto solido, basato sull’amore e rispetto reciproco, ma ancor più sulla presenza l’uno dell’altra e viceversa.

A questo punto non resta che attendere la decisione di Carmen Russo, qualora venga resa pubblica. È anche vero che il GF Vip può aspettare: magari, chissà, la prossima edizione?