Carmen Di Pietro profondamente scossa dall’esperienza all’Isola dei Famosi, dove è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione. Dopo aver raccontato che non gira più senza cibo nella borsa la soubrette ha parlato di altri traumi che hanno segnato il suo ritorno alla quotidianità. Segnato così tanto che la 57enne starebbe valutando l’ipotesi di recarsi da uno psicologo per affrontare meglio la questione.

Carmen Di Pietro ha confidato che non gira più senza cracker, noccioline e frutta nella sua borsa. E se si accorge di non avere tutto questo cibo con sé comincia ad avere degli attacchi di panico. Inoltre non prende più l’aereo proprio per paura di restare senza snack e preferisce dunque spostarsi in automobile in modo da portare una busta della spesa.

Ma non è finita qui: Carmen Di Pietro quando è a casa o in hotel dorme per terra su un asciugamano o su un tappetino. A quanto pare non riesce proprio a togliersi l’abitudine di quando dormiva in spiaggia in Honduras, dove è rimasta per ben 99 giorni.

Al settimanale Nuovo Carmen Di Pietro ha confidato:

“Mi sono data tempo un mese ma se non ce la farò mi rivolgerò ad uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker”

Nonostante tutto Carmen Di Pietro non è pentita di aver partecipato all’Isola dei Famosi, dove ha avuto modo di stringere ancora di più il legame con il figlio Alessandro Iannoni, avuto dall’ex marito Giuseppe Iannoni. La coppia, separata da tempo, ha anche una seconda erede, la piccola Carmelina che oggi ha quattordici anni.

Carmen Di Pietro sembra aver sviluppato una vera e propria ossessione per il cibo da quando ha ricoperto il ruolo di naufraga televisiva. Ha infatti confessato di spendere parecchio per fare la spesa. Ora compra tutto doppio: solo per lei spende almeno cinquanta euro al giorno.

Se prima si limitava a comprare la pasta da 500 grammi ora preferisce quella da un chilo. Dosi raddoppiate, e in alcuni casi triplicate, pure per altri cibi come il parmigiano. Carmen Di Pietro è stata dunque costretta a rivedere il suo regime alimentare: prima di partecipare all’Isola dei Famosi consumava 250 grammi di pasta al giorno e proteine la sera.

Il pensiero di Carmen Di Pietro

Nonostante l’Isola dei Famosi, l’idea di Carmen Di Pietro sul futuro del figlio non è cambiata: prima la laurea, poi il lavoro e solo successivamente una fidanzata. La showgirl non vuole ragazze a casa e cerca in questo modo di spronare Alessandro a realizzarsi personalmente prima di pensare a mettere su un’eventuale famiglia.