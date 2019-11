Carmen Di Pietro vittima di stalking: l’incubo è finito (per ora)

Carmen Di Pietro a Storie Italiane: aggiornamenti sullo stalker

Novità sul caso di stalking di cui è stata vittima Carmen Di Pietro. La soubrette calabrese ha parlato per la prima volta di questo episodio a Storie Italiane e proprio nel salotto di Eleonora Daniele, nella puntata in onda su Rai Uno martedì 12 novembre, ha dato degli aggiornamenti sulla vicenda. A quanto pare, da quando Carmen ne ha parlato in televisione il suo stalker ha smesso di scriverle. Per questo la Di Pietro è contenta di aver affrontato la faccenda con la Daniele e ha ribadito l’importanza di parlare sempre di questi argomenti delicati anche per sentirsi meno soli. La 54enne ha comunque puntualizzato di aver denunciato l’uomo alla Forze dell’Ordine visto che la situazione stava diventando alquanto insostenibile.

Le ultime parole di Carmen Di Pietro a Storie Italiane

“Ho denunciato il mio stalker ma ringrazio questa trasmissione perché da quando ne ho parlato in televisione lui non mi ha più scritto. Bisogna parlarne, è importante”, ha spiegato Carmen Di Pietro a Storie Italiane, nel segmento dedicato alle vittime famose di stalking, dove sono state protagoniste pure Sandra Milo e Giada De Blanck. La Di Pietro aveva ricevuto nell’ultimo periodo dei messaggi insistenti e delle foto spinte tramite Instagram e WhatsApp. Qualcosa di davvero insostenibile per la vedova di Sandro Paternostro, che si è prima rivolta a chi di dovere e ne ha poi parlato tramite il piccolo schermo.

Carmen Di Pietro spaventata dal suo stalker sui social

“Questa persona mi diceva cose assurde che non sono neppure nel mio vocabolario”, ha confessato Carmen Di Pietro, che di recente è stata la protagonista di uno scherzo de Le Iene.